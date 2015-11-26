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Pentagram

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17 ноя 2021 : 		 Умер бывший басист PENTAGRAM

11 сен 2017 : 		 Переиздание PENTAGRAM выйдет осенью

12 май 2017 : 		 PENTAGRAM продолжат тур без BOBBY LIEBLING'а

25 апр 2017 : 		 Видео с выступления PENTAGRAM

13 июл 2016 : 		 Новое видео PENTAGRAM

20 май 2016 : 		 Ремастированная версия "Forever My Queen" PENTAGRAM

4 май 2016 : 		 Переиздания PENTAGRAM выйдут в июне

15 янв 2016 : 		 Умер бывший барабанщик PENTAGRAM

13 июл 2015 : 		 Новая песня PENTAGRAM

10 июл 2015 : 		 Новая песня PENTAGRAM

16 июн 2015 : 		 Новый альбом PENTAGRAM выйдет в августе

2 апр 2015 : 		 Фрагмент нового DVD PENTAGRAM

29 мар 2015 : 		 Концертный релиз PENTAGRAM выйдет на виниле

13 фев 2015 : 		 PENTAGRAM на PEACEVILLE RECORDS

5 фев 2015 : 		 Трейлер нового DVD PENTAGRAM

15 ноя 2014 : 		 Новый DVD PENTAGRAM выйдет в феврале

4 мар 2014 : 		 Видео с выступления PENTAGRAM

25 апр 2013 : 		 PENTAGRAM представили нового гитариста

2 окт 2012 : 		 VICTOR GRIFFIN покинет состав PENTAGRAM после европейского тура

31 авг 2012 : 		 Bobby Liebling’у из PENTAGRAM наложили двенадцать скоб из-за травмы

16 авг 2011 : 		 Фрагмент нового DVD PENTAGRAM

5 авг 2011 : 		 DVD PENTAGRAM выйдет в августе

9 мар 2011 : 		 Новая песня PENTAGRAM

8 мар 2011 : 		 Новая песня PENTAGRAM

15 фев 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома PENTAGRAM

22 дек 2010 : 		 PENTAGRAM о сделке с METAL BLADE
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Умер бывший басист PENTAGRAM



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PENTAGRAM опубликовали следующее сообщение:

«Мы потеряли новатора хард-рока / хэви-металла. С прискорбием сообщаем вам, что Грег Мэйн проиграл сражение с раком лёгких четвёртой стадии. Он был одним из самых талантливых, лёгких, скромных, проницательных, приятных музыкантов, с которыми я когда-либо работал. Его роль в раннем периоде существования PENTAGRAM была решающей. Мне приносит небольшое утешение осознание того, что его игру и музыку наконец-то услышали и насладились ею миллионы людей по всему миру. Я так счастлив, что он вышел на сцену для единственного и неповторимого выступления Bedemon в 2015 году. Видеть, как он пожимает руки и обнимает своих поклонников, — это радость, которую я буду хранить всегда. Давайте прославлять его музыку сейчас и во веки веков. Его влияние и воздействие всё ещё продолжается. Покойся в силе».



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

gravitgroove


17 ноя 2021, 14:27		rip

Alisher


17 ноя 2021, 15:49		Лучший дум-метал всех времен и народов


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