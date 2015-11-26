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Умер бывший басист PENTAGRAM



PENTAGRAM опубликовали следующее сообщение:



«Мы потеряли новатора хард-рока / хэви-металла. С прискорбием сообщаем вам, что Грег Мэйн проиграл сражение с раком лёгких четвёртой стадии. Он был одним из самых талантливых, лёгких, скромных, проницательных, приятных музыкантов, с которыми я когда-либо работал. Его роль в раннем периоде существования PENTAGRAM была решающей. Мне приносит небольшое утешение осознание того, что его игру и музыку наконец-то услышали и насладились ею миллионы людей по всему миру. Я так счастлив, что он вышел на сцену для единственного и неповторимого выступления Bedemon в 2015 году. Видеть, как он пожимает руки и обнимает своих поклонников, — это радость, которую я буду хранить всегда. Давайте прославлять его музыку сейчас и во веки веков. Его влияние и воздействие всё ещё продолжается. Покойся в силе».





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