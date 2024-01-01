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*Альбом METALLICA "Master Of Puppets" назван лучшим металл-ди... 143
*Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном к... 65
*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 50
*KERRY KING: «Религия — это ложь!» 43
*Вокалист CRAZY TOWN умер от передоза 41
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Pentagram

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PENTAGRAM представили новый состав



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PENTAGRAM сообщили о том, что новыми участниками группы стали Tony Reed, известный по работе в MOS GENERATOR и как продюсер и звукорежиссер ELECTRIC WIZARD и BLUES PILLS, а также John "Scooter" Haslip из MOS GENERATOR и ранее в SALTINE. В таком составе группа не только отыграет концерты, но и планирует запись нового материала. Ну а за ударные будет отвечать Henry Vasquez из SAINT VITUS, SPIRIT CARAVAN, THE SKULL/LEGION OF DOOM и SOURVEIN.




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