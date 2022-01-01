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*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 23
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 14
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Новое видео CREMATORY 12
*Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта 10
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Pentagram

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Профессиональное видео с выступления PENTAGRAM



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Профессиональное видео с выступления PENTAGRAM, которое состоялось в рамках фестиваля Rock Hard, доступно ниже.

Сет-лист:

"Sign Of The Wolf"
"Forever My Queen"
"The Ghoul"
"Review Your Choices"
"Starlady"
"Ask No More"
"When The Screams Come"
"All Your Sins"
"Dying World"
"Petrified"
"Relentless"
"Be Forewarned"
"Last Days Here"

PENTAGRAM Live At Rock Hard Festival 2015; Pro-Shot Video Of Full Performance Streaming




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КомментарииСкрыть/показать 1 )
28 мар 2022, 16:37
Last Days Here...


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