сегодня



Профессиональное видео с выступления PENTAGRAM



Профессиональное видео с выступления PENTAGRAM, которое состоялось в рамках фестиваля Rock Hard, доступно ниже.



Сет-лист:



"Sign Of The Wolf"

"Forever My Queen"

"The Ghoul"

"Review Your Choices"

"Starlady"

"Ask No More"

"When The Screams Come"

"All Your Sins"

"Dying World"

"Petrified"

"Relentless"

"Be Forewarned"

"Last Days Here"







+1 -0



( 1 ) просмотров: 404