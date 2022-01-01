Профессиональное видео с выступления PENTAGRAM, которое состоялось в рамках фестиваля Rock Hard, доступно ниже.
Сет-лист:
"Sign Of The Wolf"
"Forever My Queen"
"The Ghoul"
"Review Your Choices"
"Starlady"
"Ask No More"
"When The Screams Come"
"All Your Sins"
"Dying World"
"Petrified"
"Relentless"
"Be Forewarned"
"Last Days Here"
HLL
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).