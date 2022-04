сегодня



Барабанщик PENTAGRAM выпускает сольный альбом



Minnesota Pete Campbell, известный по работе с такими группами как Pentagram, The Mighty Nimbus, Sixty Watt Shaman, Place Of Skulls, Gygax, Brathair, Buzzard, In-Graved и многими другими, летом этого года выпустит сольную работу "Me, Myself And I", первый сингл из которой, "Starlight", доступен ниже.



Трек-лист:



"Force My Hand"

"Lightbriger"

"Lockdown Blues"

"Midnight Dreamin'"

"You're My Angel"

"Swimminng In Layla's Lair"

"Starlight"

"Uryah vs Elmo"

"Whispers Of Autumn"







