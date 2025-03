Дебют PENTAGRAM выйдет на виниле

сегодня



Peaceville выпустит лимитированное виниловое издание дебютного альбома PENTAGRAM 20 июня:



Side A

“Death Row

“All Your Sins”

“Sign Of The Wolf”

“The Ghoul”

“Relentless”



Side B

“Run My Course”

“Sinister”

“The Deist”

“You’re Lost, I’m Free”

“Dying World”

“20 Buck Spin” http://pentagramusa.com/





