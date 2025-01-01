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*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 60
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*EXODUS меняют нового на старого 54
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 38
*Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас... 37
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Pentagram

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20 янв 2025 : 		 Новая песня PENTAGRAM

29 июн 2024 : 		 PENTAGRAM представили новый состав

24 май 2024 : 		 PENTAGRAM готовят новый альбом

11 сен 2023 : 		 PENTAGRAM на Wacken Open Air 2023

8 апр 2022 : 		 Барабанщик PENTAGRAM выпускает сольный альбом

28 мар 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления PENTAGRAM

17 ноя 2021 : 		 Умер бывший басист PENTAGRAM

11 сен 2017 : 		 Переиздание PENTAGRAM выйдет осенью

12 май 2017 : 		 PENTAGRAM продолжат тур без BOBBY LIEBLING'а

25 апр 2017 : 		 Видео с выступления PENTAGRAM

13 июл 2016 : 		 Новое видео PENTAGRAM

20 май 2016 : 		 Ремастированная версия "Forever My Queen" PENTAGRAM

4 май 2016 : 		 Переиздания PENTAGRAM выйдут в июне

15 янв 2016 : 		 Умер бывший барабанщик PENTAGRAM

13 июл 2015 : 		 Новая песня PENTAGRAM

10 июл 2015 : 		 Новая песня PENTAGRAM

16 июн 2015 : 		 Новый альбом PENTAGRAM выйдет в августе

2 апр 2015 : 		 Фрагмент нового DVD PENTAGRAM

29 мар 2015 : 		 Концертный релиз PENTAGRAM выйдет на виниле

13 фев 2015 : 		 PENTAGRAM на PEACEVILLE RECORDS

5 фев 2015 : 		 Трейлер нового DVD PENTAGRAM

15 ноя 2014 : 		 Новый DVD PENTAGRAM выйдет в феврале

4 мар 2014 : 		 Видео с выступления PENTAGRAM

25 апр 2013 : 		 PENTAGRAM представили нового гитариста

2 окт 2012 : 		 VICTOR GRIFFIN покинет состав PENTAGRAM после европейского тура

31 авг 2012 : 		 Bobby Liebling’у из PENTAGRAM наложили двенадцать скоб из-за травмы
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Новая песня PENTAGRAM



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Dull Pain, новая песня PENTAGRAM, доступна для прослушивания ниже.




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