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Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь...
60
KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ...
58
EXODUS меняют нового на старого
54
TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы...
38
Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас...
37
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Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь...
60
KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ...
58
EXODUS меняют нового на старого
54
TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы...
38
Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас...
37
все новости группы
Pentagram
США
Doom Metal
http://pentagramusa.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/brokenvows
Facebook:
http://www.facebook.com/pentagramusa
20 янв 2025
:
Новая песня PENTAGRAM
29 июн 2024
:
PENTAGRAM представили новый состав
24 май 2024
:
PENTAGRAM готовят новый альбом
11 сен 2023
:
PENTAGRAM на Wacken Open Air 2023
8 апр 2022
:
Барабанщик PENTAGRAM выпускает сольный альбом
28 мар 2022
:
Профессиональное видео с выступления PENTAGRAM
17 ноя 2021
:
Умер бывший басист PENTAGRAM
11 сен 2017
:
Переиздание PENTAGRAM выйдет осенью
12 май 2017
:
PENTAGRAM продолжат тур без BOBBY LIEBLING'а
25 апр 2017
:
Видео с выступления PENTAGRAM
13 июл 2016
:
Новое видео PENTAGRAM
20 май 2016
:
Ремастированная версия "Forever My Queen" PENTAGRAM
4 май 2016
:
Переиздания PENTAGRAM выйдут в июне
15 янв 2016
:
Умер бывший барабанщик PENTAGRAM
13 июл 2015
:
Новая песня PENTAGRAM
10 июл 2015
:
Новая песня PENTAGRAM
16 июн 2015
:
Новый альбом PENTAGRAM выйдет в августе
2 апр 2015
:
Фрагмент нового DVD PENTAGRAM
29 мар 2015
:
Концертный релиз PENTAGRAM выйдет на виниле
13 фев 2015
:
PENTAGRAM на PEACEVILLE RECORDS
5 фев 2015
:
Трейлер нового DVD PENTAGRAM
15 ноя 2014
:
Новый DVD PENTAGRAM выйдет в феврале
4 мар 2014
:
Видео с выступления PENTAGRAM
25 апр 2013
:
PENTAGRAM представили нового гитариста
2 окт 2012
:
VICTOR GRIFFIN покинет состав PENTAGRAM после европейского тура
31 авг 2012
:
Bobby Liebling’у из PENTAGRAM наложили двенадцать скоб из-за травмы
16 авг 2011
:
Фрагмент нового DVD PENTAGRAM
5 авг 2011
:
DVD PENTAGRAM выйдет в августе
9 мар 2011
:
Новая песня PENTAGRAM
8 мар 2011
:
Новая песня PENTAGRAM
15 фев 2011
:
Обложка и трек-лист нового альбома PENTAGRAM
22 дек 2010
:
PENTAGRAM о сделке с METAL BLADE
3 ноя 2010
:
PENTAGRAM на METAL BLADE RECORDS
сегодня
Новая песня PENTAGRAM
Dull Pain, новая песня PENTAGRAM, доступна для прослушивания ниже.
http://pentagramusa.com/
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Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
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Сообщений нет