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PENTAGRAM готовят новый альбом



Heavy Psych Sounds Records сообщили о заключении контракта с группой PENTAGRAM и издадут не только новую работу, но и выпустят переиздания альбомов "Sub-Basement" и "Review Your Choices".



Bobby Liebling: «PENTAGRAM был основан 53 года назад! Мы пережили много взлетов и падений, и если эти десятилетия что-то и дали нам, так это мудрость".



"Мы знаем, что наш новый студийный альбом - лучший из всех, что мы когда-либо записывали. Мы также понимаем, что нам нужен идеальный партнер, который не только понимает музыку, но и знает, насколько важна презентация и оформление".



"После тщательных поисков подходящего лейбла мы с гордостью объявляем, что PENTAGRAM подписали контракт с Heavy Psych Sounds! Они в первую очередь фанаты, сами музыканты и верят в музыку так же сильно, как и мы!



"Говоря о наших лучших альбомах, Heavy Psych Sounds также переиздадут мой любимый альбом PENTAGRAM, "Sub-Basement", и его компаньона, "Review Your Choices". Эти два альбома, которые были упущены из виду, наконец-то получат ту форму и распространение, которых они заслуживают. Joe Hasselvander проделал невероятную работу над инструментарием этих альбомов и стал соавтором некоторых из наших самых плотных и безумных материалов. Больше эти записи не будут обходить стороной и не замечать! Они стоят в одном ряду с любыми альбомами, которые считались "тяжелыми" в 1999/2000 годах»







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