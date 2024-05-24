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*Новое видео NIGHTWISH 37
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 29
*Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет... 22
*KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул» 21
*METALLICA 14 раз первая 19
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Pentagram

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24 май 2024 : 		 PENTAGRAM готовят новый альбом

11 сен 2023 : 		 PENTAGRAM на Wacken Open Air 2023

8 апр 2022 : 		 Барабанщик PENTAGRAM выпускает сольный альбом

28 мар 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления PENTAGRAM

17 ноя 2021 : 		 Умер бывший басист PENTAGRAM

11 сен 2017 : 		 Переиздание PENTAGRAM выйдет осенью

12 май 2017 : 		 PENTAGRAM продолжат тур без BOBBY LIEBLING'а

25 апр 2017 : 		 Видео с выступления PENTAGRAM

13 июл 2016 : 		 Новое видео PENTAGRAM

20 май 2016 : 		 Ремастированная версия "Forever My Queen" PENTAGRAM

4 май 2016 : 		 Переиздания PENTAGRAM выйдут в июне

15 янв 2016 : 		 Умер бывший барабанщик PENTAGRAM

13 июл 2015 : 		 Новая песня PENTAGRAM

10 июл 2015 : 		 Новая песня PENTAGRAM

16 июн 2015 : 		 Новый альбом PENTAGRAM выйдет в августе

2 апр 2015 : 		 Фрагмент нового DVD PENTAGRAM

29 мар 2015 : 		 Концертный релиз PENTAGRAM выйдет на виниле

13 фев 2015 : 		 PENTAGRAM на PEACEVILLE RECORDS

5 фев 2015 : 		 Трейлер нового DVD PENTAGRAM

15 ноя 2014 : 		 Новый DVD PENTAGRAM выйдет в феврале

4 мар 2014 : 		 Видео с выступления PENTAGRAM

25 апр 2013 : 		 PENTAGRAM представили нового гитариста

2 окт 2012 : 		 VICTOR GRIFFIN покинет состав PENTAGRAM после европейского тура

31 авг 2012 : 		 Bobby Liebling’у из PENTAGRAM наложили двенадцать скоб из-за травмы

16 авг 2011 : 		 Фрагмент нового DVD PENTAGRAM

5 авг 2011 : 		 DVD PENTAGRAM выйдет в августе
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PENTAGRAM готовят новый альбом



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Heavy Psych Sounds Records сообщили о заключении контракта с группой PENTAGRAM и издадут не только новую работу, но и выпустят переиздания альбомов "Sub-Basement" и "Review Your Choices".

Bobby Liebling: «PENTAGRAM был основан 53 года назад! Мы пережили много взлетов и падений, и если эти десятилетия что-то и дали нам, так это мудрость".

"Мы знаем, что наш новый студийный альбом - лучший из всех, что мы когда-либо записывали. Мы также понимаем, что нам нужен идеальный партнер, который не только понимает музыку, но и знает, насколько важна презентация и оформление".

"После тщательных поисков подходящего лейбла мы с гордостью объявляем, что PENTAGRAM подписали контракт с Heavy Psych Sounds! Они в первую очередь фанаты, сами музыканты и верят в музыку так же сильно, как и мы!

"Говоря о наших лучших альбомах, Heavy Psych Sounds также переиздадут мой любимый альбом PENTAGRAM, "Sub-Basement", и его компаньона, "Review Your Choices". Эти два альбома, которые были упущены из виду, наконец-то получат ту форму и распространение, которых они заслуживают. Joe Hasselvander проделал невероятную работу над инструментарием этих альбомов и стал соавтором некоторых из наших самых плотных и безумных материалов. Больше эти записи не будут обходить стороной и не замечать! Они стоят в одном ряду с любыми альбомами, которые считались "тяжелыми" в 1999/2000 годах»




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24 май 2024
V
Vareg
Офигенные дядьки, хорошую музыку делают)

просмотров: 178

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