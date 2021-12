BRIAN 'HEAD' WELCH: «COVID-19 — серьёзная хрень!»

сегодня



Brian "Head" Welch в рамках недавнего интервью рассказал о том, как для него и его коллег по группе прошёл недавний тур:



«Это просто безумие, потому что это очень серьёзная болезнь. Я знаю людей — молодых людей, которых я знаю лично, — умерших от COVID. Так что это серьёзная проблема. Но надо жить, чувак. Мы должны заставить этот мир... Мы не можем позволить нашей стране рухнуть. Поэтому мы вышли на сцену. И мы были нужны нашим фанатам. Людям нужна живая музыка; им нужно это вдохновение. И мы просто сказали: "Давайте отправимся туда и сделаем это, и что бы против нас ни было, мы будем продолжать". А я такой добавляю: "Если этому не суждено случиться, значит, ничего не получится". Но каждый раз, когда кто-то подцеплял COVID, мы просто продолжали дальше.



Jonathan [Davis, вокалист KORN] со своей девушкой больше всех соблюдали меры безопасности. Они находились в стороне от всех, я его почти не видел. И он был в маске. Так что это просто безумие, что его тест на COVID-19 оказался положительным.



Мы были в отеле во Флориде, а там была чёртова конвенция по бодибилдингу. И там были все эти стероидные, накачанные... Там были девушки, которые казались больше наших охранников в три раза. И когда мы проходили через вестибюль, повсюду были одни мускулы. Думаю, с этого всё и началось...



Так что мы просто боролись с происходящим. И я не мог поверить, что после этого Munky [гитарист KORN James Shaffer] подцепил COVID-19. И каждый раз, когда приходил тур-менеджер и говорил нам, кто ещё заболел, это было как... Он приходил белый, как призрак, с огромными глазами. Потому что наша команда — мы любим нашу команду; они как семья, и они наконец-то работают после полутора лет. И все такие: "Блин, мы едем домой?" И каждый раз, когда он приходил, он просто смотрел на нас широко раскрытыми глазами. Но к нам прилетел J.R. [Bareis] из LOVE AND DEATH; Munky хотел, чтобы он его подменил. Он очень профессиональный, добрый человек и просто потрясающий гитарист. И вот мы уже почти закончили тур, и тут выясняется, что Ray [Luzier, барабанщик KORN] подцепил заразу. Мы переписываемся по смс, и я говорю ему: "Зачем ты пошёл на концерт ROLLING STONES, идиот?". [Смеётся]. А потом следующее, что вы узнаёте, это то, что мы нашли замену. Ray прилетает на стадионные концерты SYSTEM OF A DOWN, KORN и HELMET. И вот он прилетает, и тут же получает сообщение: "У Serj'а [Tankian'а] COVID. SYSTEM OF A DOWN отменяют выступление. KORN отменяют выступление. И в этот момент я просто поднял руки вверх. Моя дочь прилетела на концерт. Я пишу ей смс, сообщаю ей сет-лист SYSTEM OF A DOWN, потому что она любит SYSTEM. И пока я ей это говорю, мне приходит другое сообщение, и я сразу же пишу ей ответ. Я сказал: "Неважно. Это шоу отменяется. Пойдём на пляж". И мы отправились в небольшой отпуск. Но на этом всё закончилось. Мы боролись, мы смогли.



Я хочу поблагодарить всех, кто упорно добивался того, чтобы тур состоялся, чтобы все события произошли. Это было потрясающе. Охрана за кулисами, промоутеры и все остальные на каждом концерте были так благодарны; они говорили: "Большое спасибо, что вы приехали и устроили праздник". Все хотели работать и снова чувствовать себя нормально. И мы смогли это сделать... Я думаю, что мы играли — с перерывами и всем остальным — мы играли почти три месяца».













