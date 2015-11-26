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BRIAN "HEAD" WELCH: «Музыка очень важна!»



BRIAN "HEAD" WELCH в рамках интервью Full Metal Jackie поделился мнением о важности музыки:



«Я просто считаю, что музыка очень важна для человеческой души — кому-то больше, чем другим. Мы все созданы разными, мы занимаемся разным, у нас разные методы, и если угодно, то подберите ещё варианты.



Я очень эмоциональный и ярко чувствующий — я воспринимаю все взлёты и падения. И поэтому музыка помогает мне в том, чтобы справиться как с кризисом падений, так и с гордыней взлётов. И по состоянию на текущий момент я ощущаю музыкальный баланс, позволяющий мне сфокусироваться на внутреннем, то есть на моём сознании и эмоциях, при этом оставаясь в покое. Утешение — это именно то ключевое слово, что я ищу в жизни. Поэтому я часто прибегаю к помощи атмосферной музыки, чтобы сосредоточиться на концентрации. Если мне хочется оттянуться, то я слушаю что-то безумное. Но музыка для меня крайне важна — больше, чем когда-либо, — особенно с учётом того времени, в котором мы живём».













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