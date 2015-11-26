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Brian Head Welch

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17 фев 2021 : 		 BRIAN "HEAD" WELCH: «Музыка очень важна!»

23 дек 2020 : 		 BRIAN "HEAD" WELCH: «Бог меня учит!»

18 авг 2019 : 		 Музыканты BREAKING BENJAMIN, UNDEROATH, Ex-FLYLEAF на новом альбоме BRIAN 'HEAD' WELCH

5 июн 2019 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH и бывший губернатор Арканзаса исполняют "Blind"

23 май 2019 : 		 Документальный фильм о гитаристе KORN выйдет на DVD

6 дек 2018 : 		 Премьера фильма BRIAN 'HEAD' WELCH пройдет зимой

7 май 2018 : 		 Трейлер фильма о BRIAN 'HEAD' WELCH

9 май 2013 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH шокирован арестом вокалиста AS I LAY DYING

25 мар 2013 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: «Порнография засасывает как наркотики»

9 фев 2013 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH ни о чём не жалеет

8 май 2012 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH о выступлении с KORN

22 ноя 2011 : 		 BRIAN “HEAD” WELCH: «Я больше не могу зарабатывать деньги на музыке»

31 окт 2011 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: Новый клип

21 сен 2011 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: Новый сингл

14 сен 2011 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: семпл нового сингла

2 фев 2011 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: "Иисус реален"

24 май 2009 : 		 Brian "Head" Welch: "Если бы ощутил, что Бог побуждает меня вернуться в KORN, я бы сделал это"
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|||| сегодня

BRIAN "HEAD" WELCH: «Музыка очень важна!»



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BRIAN "HEAD" WELCH в рамках интервью Full Metal Jackie поделился мнением о важности музыки:

«Я просто считаю, что музыка очень важна для человеческой души — кому-то больше, чем другим. Мы все созданы разными, мы занимаемся разным, у нас разные методы, и если угодно, то подберите ещё варианты.

Я очень эмоциональный и ярко чувствующий — я воспринимаю все взлёты и падения. И поэтому музыка помогает мне в том, чтобы справиться как с кризисом падений, так и с гордыней взлётов. И по состоянию на текущий момент я ощущаю музыкальный баланс, позволяющий мне сфокусироваться на внутреннем, то есть на моём сознании и эмоциях, при этом оставаясь в покое. Утешение — это именно то ключевое слово, что я ищу в жизни. Поэтому я часто прибегаю к помощи атмосферной музыки, чтобы сосредоточиться на концентрации. Если мне хочется оттянуться, то я слушаю что-то безумное. Но музыка для меня крайне важна — больше, чем когда-либо, — особенно с учётом того времени, в котором мы живём».

KORN





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