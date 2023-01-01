сегодня



BRIAN 'HEAD' WELCH основал лейбл



BRIAN 'HEAD' WELCH вместе с менеджером David'ом W. Williams'ом объявил о создании собственного лейбла XOVR Records. Именно на нем будет выпущена новая пластинка SPOKEN, получившая название "Reflection", 15 марта.



«Мне очень приятно работать вместе с моим давним другом и сольным менеджером David Williams над созданием XOVR. Я не менее рад работать над нашим первым релизом со SPOKEN, в котором примет участие наш брат JR из LOVE AND DEATH.



Во главе с нашим братом Matt Baird, SPOKEN — одна из самых трудолюбивых групп в рок-н-ролле; у них невероятная репутация — они выкладываются по полной, потому что очень любят то, что делают.



Я не могу дождаться, когда все услышат новейший релиз SPOKEN, это поистине грандиозный диск!



Следите за нашими новостями, чтобы быть в курсе будущих проектов, которые мы будем выпускать через XOVR, включая группу DOSE OF ADOLESCENCE, которая появится в 2024 году!»







+1 -0



просмотров: 186

