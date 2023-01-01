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*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 35
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 29
*Стриминг для рокеров и металлистов 21
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Brian Head Welch

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7 дек 2023 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH основал лейбл

29 дек 2021 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: «Я всё ещё христианин»

7 дек 2021 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: «COVID-19 — серьёзная хрень!»

24 мар 2021 : 		 BRIAN "HEAD" WELCH пояснил за Христианство

15 мар 2021 : 		 BRIAN "HEAD" WELCH даёт совет, как разозлить демонов

17 фев 2021 : 		 BRIAN "HEAD" WELCH: «Музыка очень важна!»

23 дек 2020 : 		 BRIAN "HEAD" WELCH: «Бог меня учит!»

18 авг 2019 : 		 Музыканты BREAKING BENJAMIN, UNDEROATH, Ex-FLYLEAF на новом альбоме BRIAN 'HEAD' WELCH

5 июн 2019 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH и бывший губернатор Арканзаса исполняют "Blind"

23 май 2019 : 		 Документальный фильм о гитаристе KORN выйдет на DVD

6 дек 2018 : 		 Премьера фильма BRIAN 'HEAD' WELCH пройдет зимой

7 май 2018 : 		 Трейлер фильма о BRIAN 'HEAD' WELCH

9 май 2013 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH шокирован арестом вокалиста AS I LAY DYING

25 мар 2013 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: «Порнография засасывает как наркотики»

9 фев 2013 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH ни о чём не жалеет

8 май 2012 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH о выступлении с KORN

22 ноя 2011 : 		 BRIAN “HEAD” WELCH: «Я больше не могу зарабатывать деньги на музыке»

31 окт 2011 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: Новый клип

21 сен 2011 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: Новый сингл

14 сен 2011 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: семпл нового сингла

2 фев 2011 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: "Иисус реален"

24 май 2009 : 		 Brian "Head" Welch: "Если бы ощутил, что Бог побуждает меня вернуться в KORN, я бы сделал это"
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|||| сегодня

BRIAN 'HEAD' WELCH основал лейбл



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BRIAN 'HEAD' WELCH вместе с менеджером David'ом W. Williams'ом объявил о создании собственного лейбла XOVR Records. Именно на нем будет выпущена новая пластинка SPOKEN, получившая название "Reflection", 15 марта.

«Мне очень приятно работать вместе с моим давним другом и сольным менеджером David Williams над созданием XOVR. Я не менее рад работать над нашим первым релизом со SPOKEN, в котором примет участие наш брат JR из LOVE AND DEATH.

Во главе с нашим братом Matt Baird, SPOKEN — одна из самых трудолюбивых групп в рок-н-ролле; у них невероятная репутация — они выкладываются по полной, потому что очень любят то, что делают.

Я не могу дождаться, когда все услышат новейший релиз SPOKEN, это поистине грандиозный диск!

Следите за нашими новостями, чтобы быть в курсе будущих проектов, которые мы будем выпускать через XOVR, включая группу DOSE OF ADOLESCENCE, которая появится в 2024 году!»




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