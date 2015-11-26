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Brian Head Welch

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31 окт 2011 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: Новый клип

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BRIAN "HEAD" WELCH пояснил за Христианство



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В рамках недавнего эфира в программе лидера MACHINE HEAD "No Fuckin' Regrets With Robb Flynn" BRIAN "HEAD" WELCH ответил на вопрос, стала ли религия «его новой зависимостью» после ухода из KORN в 2005 году:

«Может прозвучать странно, но у меня был опыт с чем-то из другого измерения. И это была не религия — ходить в церковь, быть хорошим мальчиком, и всё такое — это было как будто я почувствовал, что что-то пришло в мой дом, и я не могу объяснить это по сей день. Но я верю, что это был Христос, который что-то во мне сотворил. Так что это было реально — это было очень реально. Но да — я думаю, что зашёл слишком далеко. И я стал одержим этим, так же, как я был одержим наркотиками. Я верю, что так и было. И я должен был выйти из этого и прийти к нормальному образу жизни, потому что нет ничего хуже, чем чертовски раздражающий религиозный человек, который только и делает, что орёт о религии, — нет ничего хуже этого. И вы видели это в документальном фильме ["Loud Krazy Love", который описывает путь Brian'a к трезвости], Jonathan такой: "Я ненавижу этих ублюдков". Люди их терпеть не могут. И в течение многих лет были такие христиане, которые собирались у площадок, где играли KORN, и кто-то кричал, что мы дьявольская группа и всё в таком духе. Это было безумие, настоящее сумасшествие. Но я просто рад, что прошёл через это. И я рад, что я такой, какой я есть сейчас, у меня сейчас мир и покой в душе. Я чувствую себя очень уравновешенным и находящимся в мире с самим собой».

Через несколько дней он поделился ссылкой на статью «"Brian "Head" Welch признает, что он зашёл слишком далеко со своими христианскими убеждениями» и опубликовал следующее сообщение:

«Некоторые вырвали мои слова из контекста, но у меня есть тенденция не очень связно излагать намерения моего сердца, что типично, когда человек с A.D.D. пытается жонглировать притоком десятков мыслей, приходящих одновременно.

Позвольте мне пролить ещё немного света: я пытался обратиться к периоду своего раннего фанатизма по поводу христианства. Неужели я жалею о том, что провёл вне KORN много времени? Вовсе нет. Я наслаждался одними из лучших моментов своей жизни с дочерью, создавая с ней драгоценные воспоминания, которые я не смог бы сделать, если бы остался. Но некоторые из моих решений напоминали настоящего фанатика: я вырвал Дженни из государственной школы, потому что это была не "христианская" школа. Однажды я ни с того ни с сего ушёл с ней из дома и НИКОГДА больше не вернулся, я нанял кого-то, кого едва знал, чтобы продать всю нашу мебель и привезти наши личные вещи в AZ; дорогие вещи, конечно же, пропали без вести! Я присоединился к группе христиан в AZ, которая в конце концов стала похожа на секту, а лидер растратил все мои деньги впустую! И, наконец, я подарил маме "Книгу христианских мучеников" и сказал ей, что это то, кем я хочу быть!

Это лишь некоторые из фанатичных решений, которые я сделал, и они нанесли вред Дженни и до сих пор негативно влияют на неё в некотором смысле и по сей день. Но о чём я никогда не пожалею, так это о том, что отдал всё своё существо Христу, и я буду делиться своей историей до самой смерти. Поделиться своей историей о вере — это совсем другое дело, чем бессердечно засовывать людям в глотки Священное Писание, что я и пытался передать в том интервью нашему старому другу Robb'y.

Иисус Христос — основа всей моей жизни. Когда придут бури, И ТЫ придёшь, моя жизнь не рухнет, потому что моя основа очень надёжно. Я нашёл истинный покой в глубинах моей души. Матфея 11:28; первый отрывок из Писания, который я оценил — моя первая татуировка — сбылся для меня ВО ВСЁМ. Эта жизнь, которую я открыл для себя, была настолько реальна! Я так радуюсь, что никогда не отходил от Христа, как многие, И НИКОГДА не уйду! Примите это, вы, чрезмерно религиозные христианские ненавистники!»

KORN



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