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Brian Head Welch

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23 дек 2020 : 		 BRIAN "HEAD" WELCH: «Бог меня учит!»

18 авг 2019 : 		 Музыканты BREAKING BENJAMIN, UNDEROATH, Ex-FLYLEAF на новом альбоме BRIAN 'HEAD' WELCH

5 июн 2019 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH и бывший губернатор Арканзаса исполняют "Blind"

23 май 2019 : 		 Документальный фильм о гитаристе KORN выйдет на DVD

6 дек 2018 : 		 Премьера фильма BRIAN 'HEAD' WELCH пройдет зимой

7 май 2018 : 		 Трейлер фильма о BRIAN 'HEAD' WELCH

9 май 2013 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH шокирован арестом вокалиста AS I LAY DYING

25 мар 2013 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: «Порнография засасывает как наркотики»

9 фев 2013 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH ни о чём не жалеет

8 май 2012 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH о выступлении с KORN

22 ноя 2011 : 		 BRIAN “HEAD” WELCH: «Я больше не могу зарабатывать деньги на музыке»

31 окт 2011 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: Новый клип

21 сен 2011 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: Новый сингл

14 сен 2011 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: семпл нового сингла

2 фев 2011 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: "Иисус реален"

24 май 2009 : 		 Brian "Head" Welch: "Если бы ощутил, что Бог побуждает меня вернуться в KORN, я бы сделал это"
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|||| сегодня

BRIAN "HEAD" WELCH: «Бог меня учит!»



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BRIAN "HEAD" WELCH в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, как справляется с коронапаузой:

«Это было удивительно. Потому что появилась вся эта неуверенность: "Что же нам делать?" И все возможности открылись для работы над музыкой.

В душе я переживаю за тех, кто сейчас сражается, но что касается меня, то всё получилось очень хорошо, и я очень благодарен. Я просто молюсь, чтобы все прошли через это. И Бог только что показал мне, что у нас с ним всё получилось. Как и в прошлый раз.

В 2008 году я потерял всё — я потерял машины, я обанкротился, всё такое. И я чувствую, что в этот раз я получил много подарков, вместо того, чтобы свалиться со всем этим дерьмом.

Я знаю, как пройти через многие испытания и трудные времена, подобные этому, и я знаю оба пути, которыми Бог обеспечивает тебя тем, что тебе нужно. В прошлый раз я не оказался в тюрьме; я не оказался на улице — Он заботился обо мне. И в этот раз у меня всё очень хорошо. Так что всё дело в доверии. Поэтому я полагаю, что в этом году Он учит меня всему ещё больше — просто доверять Ему во всём. Это как в послании Филиппийцам 4:13: "Я могу делать всё посредством Христа, укрепляющего меня", и это предшествует тому, как Павел говорит, что "я научился жить в недостатке, и я научился жить во множестве". Так вот что мы здесь делаем — мы учимся доверять Ему в обоих случаях».

KORN





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Red One


23 дек 2020, 14:34		Сочувствую

Ress


23 дек 2020, 14:53		Ща аметисты вируна затраллебасят своим интеллектом.


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