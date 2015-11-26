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BRIAN "HEAD" WELCH: «Бог меня учит!»



BRIAN "HEAD" WELCH в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, как справляется с коронапаузой:



«Это было удивительно. Потому что появилась вся эта неуверенность: "Что же нам делать?" И все возможности открылись для работы над музыкой.



В душе я переживаю за тех, кто сейчас сражается, но что касается меня, то всё получилось очень хорошо, и я очень благодарен. Я просто молюсь, чтобы все прошли через это. И Бог только что показал мне, что у нас с ним всё получилось. Как и в прошлый раз.



В 2008 году я потерял всё — я потерял машины, я обанкротился, всё такое. И я чувствую, что в этот раз я получил много подарков, вместо того, чтобы свалиться со всем этим дерьмом.



Я знаю, как пройти через многие испытания и трудные времена, подобные этому, и я знаю оба пути, которыми Бог обеспечивает тебя тем, что тебе нужно. В прошлый раз я не оказался в тюрьме; я не оказался на улице — Он заботился обо мне. И в этот раз у меня всё очень хорошо. Так что всё дело в доверии. Поэтому я полагаю, что в этом году Он учит меня всему ещё больше — просто доверять Ему во всём. Это как в послании Филиппийцам 4:13: "Я могу делать всё посредством Христа, укрепляющего меня", и это предшествует тому, как Павел говорит, что "я научился жить в недостатке, и я научился жить во множестве". Так вот что мы здесь делаем — мы учимся доверять Ему в обоих случаях».













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