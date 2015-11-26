BRIAN 'HEAD' WELCH: «Я всё ещё христианин»

BRIAN 'HEAD' WELCH в марте 2021 года на вопрос в "No Fuckin' Regrets With Robb Flynn", не считает ли он, что религия стала его «новой зависимостью» после ухода из KORN, ответил следующее:
«Может прозвучать странно, но у меня был опыт с чем-то из другого измерения. И это была не религия — ходить в церковь, быть хорошим мальчиком, и всё такое — это было как будто я почувствовал, что что-то пришло в мой дом, и я не могу объяснить это по сей день. Но я верю, что это был Христос, который что-то во мне сотворил. Так что это было реально — это было очень реально. Но да — я думаю, что зашёл слишком далеко. И я стал одержим этим, так же, как я был одержим наркотиками. Я верю, что так и было. И я должен был выйти из этого и прийти к нормальному образу жизни, потому что нет ничего хуже, чем чертовски раздражающий религиозный человек, который только и делает, что орёт о религии, — нет ничего хуже этого. И вы видели это в документальном фильме ["Loud Krazy Love", который описывает путь Brian'a к трезвости], Jonathan такой: "Я ненавижу этих ублюдков". Люди их терпеть не могут. И в течение многих лет были такие христиане, которые собирались у площадок, где играли KORN, и кто-то кричал, что мы дьявольская группа и всё в таком духе. Это было безумие, настоящее сумасшествие. Но я рад, что прошёл через это. И я рад, что я такой, какой я есть сейчас, у меня сейчас мир и покой в душе. Я чувствую себя очень уравновешенным и находящимся в мире с самим собой».
Welch ответил на негативные отзывы, которые он получил за свои комментарии "No Fuckin' Regrets", в новом видео, размещённом на его канале на YouTube в трёхминутном ролике, озаглавленном "Я всё ещё христианин?":
«В христианских новостных СМИ, на других сайтах и т. д., особенно на христианской стороне, было много историй о том, как христианские музыканты отрекаются от своей веры. Так что это отличный повод для кликбейта. Многие из этих СМИ взяли статью, услышали и решили, что я отрёкся от веры. Так что определённо всё было вырвано из контекста.
Когда я впервые стал христианином, я, прежде всего, слезал с метамфетаминов, и у меня была очень яркая встреча, когда мне открылся Господь. И вот эти две стороны медали — отход от метамфетамина и мощная встреча — я не знал, как реагировать, и я просто вышел на свободу, я был слишком ревностным, я был несносен со своей верой, и мне потребовалось некоторое время, чтобы сгладить ситуацию. Вот всё, что я пытался сказать в том ролике.
Я по-прежнему делюсь своей верой, своими личными историями о событиях, через которые я прошёл, в нерелигиозной манере. Я стараюсь быть очень духовным, но не... Типа: "Вот это, вот как это мне помогло, да-да-да".
Мой менеджер позвонил мне и сказал: "Эй, я думаю, тебе стоит обратиться к этой теме, потому что я полагаю, что люди на самом деле начинают верить, что ты отказался от религии". А я такой: "Хорошо. Хорошо. Я об этом расскажу".
Но такие вещи больше не волнуют меня. Это всё уже из серии "типа, неважно". Люди могут искажать твои слова как им вздумается. У меня удивительные отношения с Богом, и я знаю, на чём они основаны. Я очень в этом уверен, так что мне не нужно беспокоиться по поводу возможных небольших разногласий».
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