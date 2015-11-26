Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом MEGADETH вот уже почти совсем 82
*MAX CAVALERA — о разрыве с SEPULTURA: «Там всё прогнило изну... 46
*HELLOWEEN перенесли тур на 2022 год 44
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Почему я до сих пор исполняю песни ACCEP... 39
*Вокалист LAMB OF GOD: «Парни из METALLICA нас любят» 22
[= ||| все новости группы



*

Brian Head Welch

*



15 мар 2021 : 		 BRIAN "HEAD" WELCH даёт совет, как разозлить демонов

17 фев 2021 : 		 BRIAN "HEAD" WELCH: «Музыка очень важна!»

23 дек 2020 : 		 BRIAN "HEAD" WELCH: «Бог меня учит!»

18 авг 2019 : 		 Музыканты BREAKING BENJAMIN, UNDEROATH, Ex-FLYLEAF на новом альбоме BRIAN 'HEAD' WELCH

5 июн 2019 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH и бывший губернатор Арканзаса исполняют "Blind"

23 май 2019 : 		 Документальный фильм о гитаристе KORN выйдет на DVD

6 дек 2018 : 		 Премьера фильма BRIAN 'HEAD' WELCH пройдет зимой

7 май 2018 : 		 Трейлер фильма о BRIAN 'HEAD' WELCH

9 май 2013 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH шокирован арестом вокалиста AS I LAY DYING

25 мар 2013 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: «Порнография засасывает как наркотики»

9 фев 2013 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH ни о чём не жалеет

8 май 2012 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH о выступлении с KORN

22 ноя 2011 : 		 BRIAN “HEAD” WELCH: «Я больше не могу зарабатывать деньги на музыке»

31 окт 2011 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: Новый клип

21 сен 2011 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: Новый сингл

14 сен 2011 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: семпл нового сингла

2 фев 2011 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: "Иисус реален"

24 май 2009 : 		 Brian "Head" Welch: "Если бы ощутил, что Бог побуждает меня вернуться в KORN, я бы сделал это"
| - |

|||| сегодня

BRIAN "HEAD" WELCH даёт совет, как разозлить демонов



*
zoom
*
* *
BRIAN "HEAD" WELCH рассказал о том, сколько на него вылили дерьма в христианском сообществе за то, что он решил вернуться в группу:

«Сначала я пытался до них достучаться. И следовал Писанию, но это не сработало. И я ощутил, что то, что они сделали с Христом, готовы сделать и с нами. Так что я научился игнорировать, избегать контакта и просто не отвечать. Или быстро удалять всё со своей страницы — юзера в бан и привет. Потому что всё это демоническая активность — они пытаются достать тебя, пытаются вызвать у тебя ощущение боли из-за отказа и стараются всеми способами вызвать ответную реакцию. В итоге не хватит и часов в сутках, чтобы биться в этих бессмысленных спорах, забыв о семье, друзьях и работе, и ты обручишься с негативом. Так что просто удаляйте и отправляйте в бан.

Слушайте: ну мы разные, они не понимают тебя, так что просто проходи. Общайся с теми, с кем согласен, или с теми, с кем разделяешь что-то общее. Для меня такой подход сработал.

Но если ты и правда хочешь разозлить демонов, то оставайся спокойным и игнорируй все их выпады. Потому что они очень хотят ответной реакции, они хотят причинить тебе боль. Так что если ты просто забанишь пользователя, удалишь его сообщение или пройдёшь мимо, то ты посылаешь сигнал, что не попался в их ловушку».

KORN





Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Saint Portnoy


15 мар 2021, 16:52		На чём ты в шашки собрался играть?
Нахуя ты отжимаешься?


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 422

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом