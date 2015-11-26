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BRIAN "HEAD" WELCH даёт совет, как разозлить демонов



BRIAN "HEAD" WELCH рассказал о том, сколько на него вылили дерьма в христианском сообществе за то, что он решил вернуться в группу:



«Сначала я пытался до них достучаться. И следовал Писанию, но это не сработало. И я ощутил, что то, что они сделали с Христом, готовы сделать и с нами. Так что я научился игнорировать, избегать контакта и просто не отвечать. Или быстро удалять всё со своей страницы — юзера в бан и привет. Потому что всё это демоническая активность — они пытаются достать тебя, пытаются вызвать у тебя ощущение боли из-за отказа и стараются всеми способами вызвать ответную реакцию. В итоге не хватит и часов в сутках, чтобы биться в этих бессмысленных спорах, забыв о семье, друзьях и работе, и ты обручишься с негативом. Так что просто удаляйте и отправляйте в бан.



Слушайте: ну мы разные, они не понимают тебя, так что просто проходи. Общайся с теми, с кем согласен, или с теми, с кем разделяешь что-то общее. Для меня такой подход сработал.



Но если ты и правда хочешь разозлить демонов, то оставайся спокойным и игнорируй все их выпады. Потому что они очень хотят ответной реакции, они хотят причинить тебе боль. Так что если ты просто забанишь пользователя, удалишь его сообщение или пройдёшь мимо, то ты посылаешь сигнал, что не попался в их ловушку».







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