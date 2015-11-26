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Lords of the Trident

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28 янв 2022 : 		 Новое видео LORDS OF THE TRIDENT

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18 июн 2015 : 		 Новое видео LORDS OF THE TRIDENT

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3 ноя 2014 : 		 Новый альбом LORDS OF THE TRIDENT выйдет в феврале

3 ноя 2013 : 		 Новое видео LORDS OF THE TRIDENT

7 июл 2013 : 		 LORDS OF THE TRIDENT планируют запись ЕР

8 янв 2012 : 		 Новое видео Lords Of The Trident
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Новое видео LORDS OF THE TRIDENT



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"Power Of Evil", новое видео группы LORDS OF THE TRIDENT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Offering, выходящего первого апреля.

Трек-лист:

"Legend"
"Acolyte"
"Charlatan"
"Feed The Wolves"
"Carry the Weight"
"Offering To The Void"
"Champion"
"The Invitation"
"Dance Of Control"
"These Tower Walls"
"Power Of Evil"
"The Blade"
"Heart Of Ashes"

LORDS OF THE TRIDENT To Release The Offering Album In April;



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