Новое видео LORDS OF THE TRIDENT



"Master Of Speed", новое видео группы LORDS OF THE TRIDENT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из EP V.G.E.P., выходящего первого октября:



“To Kill A God”

“Master Of Speed”

“Jet Set City”

“Valerie”

“The Ballad Of Jon Milwaukee”







просмотров: 135