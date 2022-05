сегодня



Новое видео LORDS OF THE TRIDENT



"Dance Of Control", новое видео группы LORDS OF THE TRIDENT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Offering", выпущенного первого апреля.



Трек-лист:



"Legend"

"Acolyte"

"Charlatan"

"Feed The Wolves"

"Carry the Weight"

"Offering To The Void"

"Champion"

"The Invitation"

"Dance Of Control"

"These Tower Walls"

"Power Of Evil"

"The Blade"

"Heart Of Ashes"







