Новое видео LORDS OF THE TRIDENT



"Champion", новое видео группы LORDS OF THE TRIDENT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Offering", выпущенного первого апреля.



Трек-лист:



"Legend"

"Acolyte"

"Charlatan"

"Feed The Wolves"

"Carry the Weight"

"Offering To The Void"

"Champion"

"The Invitation"

"Dance Of Control"

"These Tower Walls"

"Power Of Evil"

"The Blade"

"Heart Of Ashes"







