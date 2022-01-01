Новый альбом LORDS OF THE TRIDENT доступен для прослушивания
"The Offering", новый альбом группы LORDS OF THE TRIDENT, доступен для прослушивания ниже.
Трек-лист:
"Legend"
"Acolyte"
"Charlatan"
"Feed The Wolves"
"Carry the Weight"
"Offering To The Void"
"Champion"
"The Invitation"
"Dance Of Control"
"These Tower Walls"
"Power Of Evil"
"The Blade"
"Heart Of Ashes"
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