17 авг 2024



Кавер-версия STEVE WINWOOD от LORDS OF THE TRIDENT



LORDS OF THE TRIDENT представили собственное прочтение композиции STEVE WINWOOD "Valerie," которая будет включена в выходящий первого октября ЕР V.G.E.P. :



“To Kill A God”

“Master Of Speed”

“Jet Set City”

“Valerie”

“The Ballad Of Jon Milwaukee”







