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Lords of the Trident

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25 фев 2022 : 		 Новое видео LORDS OF THE TRIDENT

13 фев 2022 : 		 Новое видео LORDS OF THE TRIDENT

28 янв 2022 : 		 Новое видео LORDS OF THE TRIDENT

23 дек 2018 : 		 SEGA-видео от LORDS OF THE TRIDENT

26 ноя 2018 : 		 LORDS OF THE TRIDENT выпустили цветной винил

19 сен 2018 : 		 Обзорное видео от LORD OF THE TRIDENT

12 авг 2018 : 		 Новое видео LORDS OF THE TRIDENT

29 июл 2018 : 		 Новая песня LORDS OF THE TRIDENT

11 июл 2018 : 		 Новая песня LORDS OF THE TRIDENT

23 июн 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома LORDS OF THE TRIDENT

4 июн 2018 : 		 LORDS OF THE TRIDENT собирают деньги

27 дек 2015 : 		 Новый ЕР LORDS OF THE TRIDENT доступен для прослушивания

18 июн 2015 : 		 Новое видео LORDS OF THE TRIDENT

26 апр 2015 : 		 Новое видео LORDS OF THE TRIDENT

26 мар 2015 : 		 Гитарист LUNA MORTIS в LORDS OF THE TRIDENT

10 янв 2015 : 		 Видео с текстом от LORDS OF THE TRIDENT

2 дек 2014 : 		 Рождественский ЕР от LORDS OF THE TRIDENT

3 ноя 2014 : 		 Новый альбом LORDS OF THE TRIDENT выйдет в феврале

3 ноя 2013 : 		 Новое видео LORDS OF THE TRIDENT

7 июл 2013 : 		 LORDS OF THE TRIDENT планируют запись ЕР

8 янв 2012 : 		 Новое видео Lords Of The Trident
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Новое видео LORDS OF THE TRIDENT



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"Acolyte", новое видео группы LORDS OF THE TRIDENT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Offering, выходящего первого апреля.

Трек-лист:

"Legend"
"Acolyte"
"Charlatan"
"Feed The Wolves"
"Carry the Weight"
"Offering To The Void"
"Champion"
"The Invitation"
"Dance Of Control"
"These Tower Walls"
"Power Of Evil"
"The Blade"
"Heart Of Ashes"

LORDS OF THE TRIDENT Release вЂњAcolyteвЂќ Music Video




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