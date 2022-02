сегодня



IGGY POP в новом сингле THE CRYSTAL METHOD



IGGY POP принял гостевое участие в записи нового сингла THE CRYSTAL METHOD “Post Punk”. Этот трек будет включён в альбом "The Trip Out", релиз которого намечен на 15 апреля на Ultra Records.







