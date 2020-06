Трейлер к бокс-сету THE STOOGES

сегодня



Тридцать первого июля к 50-летию с момента оригинального релиза Rhino выпустят бокс-сет THE STOOGES "Fun House", включающий семь оригинальных ремастированных композиций, впервые издающихся на виниле, — "The Complete Funhouse Sessions" и "Have Some Fun: Live At Ungano's", последний был записан на концерте в Нью-Йорке в августе 1970 года. Всего в бокс-сет (тираж — 1970 копий) войдут:



15 X 180-gram Black Vinyl LPs

45 RPM Version Of The Album On 2-LP With 4th Side Etching

The Complete Fun House Sessions

Have Some Fun: Live At Ungano's

2 Replica Black 7” Vinyl Singles

“Down On The Street” (Mono Single Edit)/ “I Feel Alright” (Mono Single Edit) [French Picture Sleeve]

“Down On The Street” (Single Mix)/ “I Feel Alright” (Single Mix)

28-Page Book With Rare Photos And An Extensive Essay By Henry Rollins

Ephemera Including 2 24"x12" Posters, 2 12"x12" Prints, A Slipmat, And A 45-Adapter

Gold-foil Stamped Numbering



Трек-лист:



Fun House (2020 Remaster)



A1. DOWN ON THE STREET (2020 REMASTER) [3:44]



A2. LOOSE (2020 REMASTER) [3:34]



A3. TV EYE (2020 REMASTER) [4:17]



B1. DIRT (2020 REMASTER) [7:04]



B2. 1970 (2020 REMASTER) [5:15]



C1. FUN HOUSE (2020 REMASTER) [7:47]



C2. L.A. BLUES (2020 REMASTER) [4:57]



D. ETCHING



1970: The Complete Fun House Sessions



E1. FUN HOUSE (TAPE GLITCH FRAGMENT) [0:22]



E2. STUDIO DIALOGUE [0:39]



E3. 1970 (INCOMPLETE) [1:51]



E4. STUDIO DIALOGUE [0:20]



E5. 1970 (TAKE 1) [7:04]



E6. 1970 (TAKE 2) [3:05]



E7. STUDIO DIALOGUE [0:30]



E8. 1970 (TAKE 3) [7:35]



F1. 1970 (TAKE 4) [6:02]



F2. STUDIO DIALOGUE [0:14]



F3. LOOSE (DEMO) [1:14]



F4. STUDIO DIALOGUE [0:06]



F5. 1970 (TAKE 5) [5:48]



F6. LOOSE (TAKE 1) [FALSE START] [1:37]



F7. LOOSE (TAKE 2) [3:41]



G1. DOWN ON THE STREET (TAKE 1) [2:05]



G2. STUDIO DIALOGUE [0:12]



G3. LOOSE (TAKE 3) [3:45]



G4. DOWN ON THE STREET (TAKE 2) [FALSE START] [0:20]



G5. DOWN ON THE STREET (TAKE 3) [FALSE START] [7:04]



G6. STUDIO DIALOGUE [0:34]



G7. SEE THAT CAT (T.V. EYE) [5:15]



G8. STUDIO DIALOGUE [0:11]



G9. 1970 (TAKE 1) [6:02]



H1. FUN HOUSE (TAKE 1) [10:23]



H2. STUDIO DIALOGUE [0:09]



H3. LOST IN THE FUTURE (FALSE START) [0:27]



H4. STUDIO DIALOGUE [0:08]



H5. LOST IN THE FUTURE (FALSE START 2) [1:10]



H6. LOST IN THE FUTURE (TAKE 1) [5:42]



H7. STUDIO DIALOGUE [0:11]



H8. LOST IN THE FUTURE (TAKE 2) [FALSE START] [1:22]



I1. LOST IN THE FUTURE (TAKE 3) [4:35]



I2. STUDIO DIALOGUE [0:15]



I3. LOOSE (TAKE 1) [3:38]



I4. STUDIO DIALOGUE [0:19]



I5. 1970 (TAKE 1) [6:18]



I6. LOOSE (TAKE 2) [3:41]



J1. LOOSE (TAKE 3) [FALSE START] [0:26]



J2. STUDIO DIALOGUE [0:32]



J3. LOOSE (TAKE 4) [3:38]



J4. STUDIO DIALOGUE [0:14]



J5. LOOSE (TAKE 5) [3:39]



J6. STUDIO DIALOGUE [0:08]



J7. LOOSE (TAKE 6) [3:43]



J8. LOOSE (TAKE 7) [FALSE START] [1:10]



J9. LOOSE (TAKE 9) [3:41]



J10. LOOSE (TAKE 11) [3:41]



K1. LOOSE (TAKE 12) [3:42]



K2. LOOSE (TAKE 13) [3:47]



K3. LOOSE (TAKE 14) [3:42]



K4. LOOSE (TAKE 15) [3:42]



K5. SLIDE (SLIDIN’ THE BLUES) [4:35]



L1. STUDIO DIALOGUE [0:12]



L2. LOOSE (TAKE 16) [3:44]



L3. LOOSE (TAKE 17) [FALSE START] [0:27]



L4. LOOSE (TAKE 18) [FALSE START} [1:00]



L5. LOOSE (TAKE 19) [3:38]



L6. LOOSE (TAKE 20) [3:42]



L7. STUDIO DIALOGUE [0:20]



L8. LOOSE (TAKE 21) [FALSE START] [3:15]



L9. STUDIO DIALOGUE [0:20]



L10. LOOSE (TAKE 22) [3:40]



M1. STUDIO DIALOGUE [0:14]



M2. LOOSE (TAKE 23) [3:42]



M3. LOOSE (TAKE 24) [3:44]



M4. LOOSE (TAKE 25) [FALSE START] [3:14]



M5. LOOSE (TAKE 26) [FALSE START] [1:59]



M6. STUDIO DIALOGUE [0:13]



M7. LOOSE (TAKE 27) [3:38]



M8. LOOSE (TAKE 28) [3:34]



N1. DOWN ON THE STREET (TAKE 1) [3:57]



N2. DOWN ON THE STREET (TAKE 2) [4:11]



N3. DOWN ON THE STREET (TAKE 3) [4:08]



N4. DOWN ON THE STREET (TAKE 4) [4:15]



N5. STUDIO DIALOGUE [0:07]



N6. DOWN ON THE STREET (TAKE 5) [4:14]



O1. STUDIO DIALOGUE [0:19]



O2. DOWN ON THE STREET (TAKE 6) [4:23]



O3. DOWN ON THE STREET (TAKE 7) [FALSE START] [0:21]



O4. DOWN ON THE STREET (TAKE 8) [4:16]



O5. DOWN ON THE STREET (TAKE 9) [FALSE START] [0:25]



O6. DOWN ON THE STREET (TAKE 10) [4:25]



P1. DOWN ON THE STREET (TAKE 11) [FALSE START] [0:41]



P2. STUDIO DIALOGUE [0:27]



P3. DOWN ON THE STREET (TAKE 12) [FALSE START] [1:23]



P4. DOWN ON THE STREET (TAKE 13) [4:01]



P5. DOWN ON THE STREET (TAKE 14) [FALSE START] [2:11]



P6. DOWN ON THE STREET (TAKE 15) [3:42]



Q1. T.V. EYE (TAKE 1) [5:21]



Q2. T.V. EYE (TAKE 2) [FALSE START] [4:29]



Q3. SLIDE (SLIDIN’ THE BLUES) [1:00]



Q4. T.V. EYE (TAKE 3) [5:29]



Q5. T.V. EYE (TAKE 4) [FALSE START] [0:33]



Q6. T.V. EYE (TAKE 5) [5:55]



R1. T.V. EYE (TAKE 6) [5:43]



R2. STUDIO DIALOGUE [0:26]



R3. T.V. EYE (TAKE 7) [5:21]



R4. T.V. EYE (TAKE 8) [5:21]



R5. STUDIO DIALOGUE [0:17]



R6. T.V. EYE (TAKE 9) [4:17]



S1. T.V. EYE (TAKE 10) [FALSE START] [0:12]



S2. T.V. EYE (TAKE 11) [4:16]



S3. T.V. EYE (TAKE 12) [4:46]



S4. T.V. EYE (TAKE 13) [4:17]



S5. T.V. EYE (TAKE 14) [4:40]



T1. STUDIO DIALOGUE [0:17]



T2. 1970 (TAKE 1) [5:28]



T3. STUDIO DIALOGUE [0:13]



T4. 1970 (TAKE 2) [5:19]



T5. STUDIO DIALOGUE [0:10]



T6. 1970 (TAKE 3) [5:09]



U1. 1970 (TAKE 4) [5:44]



U2. STUDIO DIALOGUE [0:23]



U3. 1970 (TAKE 5) [5:24]



U4. 1970 (TAKE 6) [FALSE START] [1:00]



U5. 1970 (TAKE 7) [5:44]



U6. 1970 (TAKE 8) [5:15]



V1. FUN HOUSE (TAKE 1) [FALSE START] [3:09]



V2. FUN HOUSE (TAKE 2) [10:15]



V3. FUN HOUSE (TAKE 3) [11:19]



W1. STUDIO DIALOGUE [0:39]



W2. FUN HOUSE (TAKE 4) [8:21]



W3. FUN HOUSE (TAKE 5) [7:45]



X1. STUDIO DIALOGUE [0:38]



X2. DIRT (TAKE 1) [7:29]



X3. DIRT (TAKE 2) [7:04]



Y1. DIRT (TAKE 3) [7:03]



Y2. STUDIO DIALOGUE [0:29]



Y3. DIRT (TAKE 4) [7:06]



Y4. DIRT (TAKE 5) [6:38]



Z1. DIRT (TAKE 6) [6:37]



Z2. DIRT (TAKE 7) [FALSE START] [0:44]



Z3. DIRT (TAKE 8) [6:51]



Z4. DIRT (TAKE 9) [6:55]



AA1. DIRT (TAKE 10) [7:07]



AA2. DIRT (TAKE 11) [FALSE START] [0:07]



AA3. DIRT (TAKE 12) [7:02]



BB1. FREAK (L.A. BLUES) [TAKE 1] [17:24]



BB2. FREAK (L.A. BLUES) [TAKE 2] [4:55]



Have Some Fun: Live at Ungano’s



CC1. GOING TO UNGANO’S (LIVE AT UNGANO’S, AUGUST 17, 1970) [1:47]



CC2. LOOSE (LIVE AT UNGANO’S, AUGUST 17, 1970) [3:14]



CC3. DOWN ON THE STREET (LIVE AT UNGANO’S, AUGUST 17, 1970) [4:23]



CC4. T.V. EYE (LIVE AT UNGANO’S, AUGUST 17, 1970) [4:18]



CC5. DIRT (LIVE AT UNGANO’S, AUGUST 17, 1970) [6:05]



DD1. 1970 (LIVE AT UNGANO’S, AUGUST 17, 1970) [5:55]



DD2. FUN HOUSE (LIVE AT UNGANO’S, AUGUST 17, 1970) [3:20]



DD3. HAVE SOME FUN/MY DREAM IS DEAD (LIVE AT UNGANO’S, AUGUST 17, 1970) [10:39]



Down On The Street/I Feel Alright (French Picture Sleeve)



EE1. DOWN ON THE STREET (MONO SINGLE EDIT) [2:42]



FF1. I FEEL ALRIGHT (1970) [MONO SINGLE EDIT] [3:18]



Down On The Street/I Feel Alright (Generic Elektra Sleeve)



GG1. DOWN ON THE STREET (SINGLE MIX) [2:44]



HH1. I FEEL ALRIGHT (1970) [SINGLE MIX] [3:21]



Трейлер к этому релизу доступен ниже.













