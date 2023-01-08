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*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 26
*KERRY KING был в ярости от того, что SLAYER прекратили суще... 20
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Iggy and the Stooges

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|||| 8 янв 2023

IGGY POP — о причине отказа от стейдждайвинга



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Iggy Pop в очередной раз объяснил своё решение отказаться от прыжков со сцены.

Легендарный 75-летний рокер, который популяризировал это движение, когда был фронтменом группы THE STOOGES, рассказал Billboard о своих выходках с прыжками со сцены:

«Сейчас я этим не занимаюсь. Я достиг своего предела. В прошлом году я дал около 40 концертов и несколько раз выходил в зрительный зал, но не с полным погружением. Пару раз я падал, пару раз прогуливался по залу, но если я не хочу этого делать, я предпочитаю оставаться на сцене. Это слишком тяжело на данный момент. Я могу получить травму. Так что я предпочитаю оставаться на сцене, но сейчас на некоторых шоу люди делают это сами: они запрыгивают на сцену, наклоняются, разворачиваются и прыгают в толпу. Я не против».




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8 янв 2023
r
resurgamresponses
бануться, ему за 70 а он за стейдждайвинг рассказывает ))
Like!1
8 янв 2023
Red One
Филу Колинсу 71, а он уже несколько лет поёт сидя, а ходит на костылях. Вот они ваши барабаны до чего людей доводят

просмотров: 720

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