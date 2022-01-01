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*ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель» 58
*Умер Дэн Маккаферти 51
*BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не оч... 27
*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 20
*Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать» 19
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Iggy and the Stooges

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14 ноя 2022 : 		 Новый альбом IGGY POP выйдет зимой

28 окт 2022 : 		 Новая песня IGGY POP

23 окт 2022 : 		 IGGY POP скоро выпустит сингл

6 июл 2022 : 		 IGGY POP отменил два концерта

30 июн 2022 : 		 IGGY POP записал новую версию песни DANNY ELFMAN'а

30 май 2022 : 		 IGGY POP получил Polar Music Prize

22 фев 2022 : 		 IGGY POP в новом сингле THE CRYSTAL METHOD

11 фев 2022 : 		 IGGY POP получит POLAR MUSIC PRIZE

6 авг 2021 : 		 IGGY POP записал хит с победителями Евровидения

24 фев 2021 : 		 Новое видео IGGY POP

23 дек 2020 : 		 COVID-трек от IGGY POP

18 июн 2020 : 		 Трейлер к бокс-сету THE STOOGES

10 апр 2020 : 		 Бокс-сет IGGY POP выйдет весной

7 апр 2020 : 		 Переиздание THE STOOGES выйдет летом

4 мар 2020 : 		 Новое видео IGGY POP

12 ноя 2019 : 		 Красная или синяя фигурка IGGY POP?

1 окт 2019 : 		 Новое видео IGGY POP

2 сен 2019 : 		 Новая песня IGGY POP

15 авг 2019 : 		 Новое видео IGGY POP

31 июл 2019 : 		 Новая песня IGGY POP

19 июл 2019 : 		 IGGY POP выпустит новый альбом в сентябре

11 фев 2018 : 		 Новое видео IGNORE THE SIGN

1 июн 2017 : 		 Документальная лента IGGY POP, JOSHUA HOMME выйдет летом

26 апр 2017 : 		 Трейлер к новому фильму IGGY POP

17 апр 2017 : 		 Новая песня IGGY POP

16 сен 2016 : 		 Концертный релиз IGGY POP выйдет осенью
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Новый альбом IGGY POP выйдет зимой



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IGGY POP выпустит новую работу, получившую название "Every Loser", шестого января.

«"Я — парень без рубашки, который зажигает; Andrew и Gold Tooth понимают это, и мы сделали совместную запись старым добрым способом. Музыканты — это ребята, которых я знаю с детства, а их музыка выбьет из вас все соки!»

Watt: «Iggy Pop настоящая гребанная икона! Настоящий. Парень, придумавший стейж-дайвинг. Я до сих пор не могу поверить в то, что сделал с ним пластинку. Для меня это огромная честь. Лучше не придумаешь. И альбом был создан таким, чтобы врубить его на полную катушку и... ставьте и в отрыв!»

Трек-лист:

01. Frenzy
02. Strung Out Johnny
03. New Atlantis
04. Modern Day Rip Off
05. Morning Show
06. The News For Andy
07. Neo Punk
08. All The Way Down
09. Comments
10. My Animus Interlude
11. The Regency




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