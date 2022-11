сегодня



Новый альбом IGGY POP выйдет зимой



IGGY POP выпустит новую работу, получившую название "Every Loser", шестого января.



«"Я — парень без рубашки, который зажигает; Andrew и Gold Tooth понимают это, и мы сделали совместную запись старым добрым способом. Музыканты — это ребята, которых я знаю с детства, а их музыка выбьет из вас все соки!»



Watt: «Iggy Pop настоящая гребанная икона! Настоящий. Парень, придумавший стейж-дайвинг. Я до сих пор не могу поверить в то, что сделал с ним пластинку. Для меня это огромная честь. Лучше не придумаешь. И альбом был создан таким, чтобы врубить его на полную катушку и... ставьте и в отрыв!»



Трек-лист:



01. Frenzy

02. Strung Out Johnny

03. New Atlantis

04. Modern Day Rip Off

05. Morning Show

06. The News For Andy

07. Neo Punk

08. All The Way Down

09. Comments

10. My Animus Interlude

11. The Regency







