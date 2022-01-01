Новый альбом IGGY POP выйдет зимой

IGGY POP выпустит новую работу, получившую название "Every Loser", шестого января.
«"Я — парень без рубашки, который зажигает; Andrew и Gold Tooth понимают это, и мы сделали совместную запись старым добрым способом. Музыканты — это ребята, которых я знаю с детства, а их музыка выбьет из вас все соки!»
Watt: «Iggy Pop настоящая гребанная икона! Настоящий. Парень, придумавший стейж-дайвинг. Я до сих пор не могу поверить в то, что сделал с ним пластинку. Для меня это огромная честь. Лучше не придумаешь. И альбом был создан таким, чтобы врубить его на полную катушку и... ставьте и в отрыв!»
Трек-лист:
01. Frenzy
02. Strung Out Johnny
03. New Atlantis
04. Modern Day Rip Off
05. Morning Show
06. The News For Andy
07. Neo Punk
08. All The Way Down
09. Comments
10. My Animus Interlude
11. The Regency
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет