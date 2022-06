сегодня



IGGY POP записал новую версию песни DANNY ELFMAN'а



DANNY ELFMAN объявил о том, что 12 августа выпустит альбом ремиксов и переосмыслений "Bigger. Messier.", основу для которого составил материал пластинки 2021 года "Big Mess".



Трек-лист:



01. We Belong (Squarepusher Remix) - 7:13

02. Happy (Little Snake Dying In The Club Edition) - 2:47

03. Happy (33EMYBW Remix) - 3:00

04. Sorry (Kid606 Remix) - 6:09

05. We Belong (Rafiq Bhatia Remix) - 3:38

06. Kick Me (Zach Hill Remix) - 3:03

07. Insects (Machine Girl Insecticidal Tendencies Remix) - 4:29

08. Serious Ground (Xiu Xiu Remix) - 5:15

09. Cruel Compensation (The Locust Remix) - 2:21

10. Everybody Loves You (Boris Remix) - 5:38

11. True (feat. Trent Reznor) - 5:18

12. In Time (feat. Blixa Bargeld) - 4:41

13. In Time (Kaitlyn Aurelia Smith Remix) - 3:10

14. Native Intelligence (feat. Trent Reznor) - 4:29

15. Kick Me (feat. Iggy Pop) - 3:37

16. Kick Me (feat. Fever333) - 2:05

17. In Time (HEALTH Remix) - 4:58

18. Native Intelligence (feat. Trent Reznor - Ghostemane Natural Selection Remix) - 3:33

19. Happy (Boy Harsher Remix) - 4:48

20. True (feat. Trent Reznor - Stu Brooks Remix) - 5:59

21. Happy (Little Snake Lunar Climax Edition) - 4:26

22. Serious Dub (Scientist Remix) (Digital Bonus Track) - 5:00

23. Happy (A. Fruit Remix) (Digital Bonus Track) - 3:17



Фрагмент из этого релиза, "Kick Me (feat. Iggy Pop)", доступен ниже.







+0 -1



просмотров: 129