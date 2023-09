сегодня



Сборник редкостей от IGGY POP



CLEOPATRA RECORDS выпустила сборник редких треков IGGY POP, "Rare Trax", который доступен на CD, виниле разных цветов и в цифровом варианте:



01. China Girl (The Idiot Alternate Mix)

02. Dum Dum Boys (The Idiot Alternate Mix)

03. Baby (The Idiot Alternate Mix)

04. Tiny Girls (The Idiot Alternate Mix)

05. It's My Life (Party Outtake)

06. Bang Bang (Party Alternate Mix)

07. Sea of Love (Party Alternate Mix)

08. Time Won't Let Me (Party Alternate Mix)

09. Lust For Life (Live Mix)

10. The Passenger (Live Mix)

11. Beside You (Steve Jones Demo)

12. Cry for Love (Steve Jones Demo)

13. Purple Haze (Steve Jones Demo)

14. Warm Feeling (Steve Jones Demo)

15. Family Affair

16. Fire Engine (Ministry Mix)

17. Warrior Tribe

18. I Wanna Be Your Dog (The Brains Mix)







