SLASH присоединился к IGGY POP AND THE LOSERS в рамках выступления 27 апреля в Hollywood Palladium, Hollywood, California для исполнения хита THE STOOGES "I Wanna Be Your Dog" и кавер-версии "Louie Louie".







