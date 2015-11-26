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DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 171

*Вокалист IRON MAIDEN — о Дрейке: «Что ты такое?» 136
*ROB HALFORD: «Я уже 36 лет не беру в рот крепкого» 66
*TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 54
*С Новым годом! 41
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Ted Nugent

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6 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Я люблю лесбиянок — это коктейль из чудес!»

31 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Гнилые людишки правят бал в ЗСРнР!»

24 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Новый сингл отправил Байдену»

23 дек 2021 : 		 TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!»

22 дек 2021 : 		 TED NUGENT о победе над COVID-19: «Я слушал правительство и делал наоборот»

21 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Я встречался с DAVID'ом LEE ROTH'ом, но он был не в себе»

17 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Именно веганы виноваты в большинстве смертей животных»

17 дек 2021 : 		 TOM MORELLO о дружбе с TED'ом NUGENT'ом

14 дек 2021 : 		 TED NUGENT — о DEE SNIDER'е: «Как можно в один прекрасный день просто решить и стать м*даком?»

11 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «SEBASTIAN BACH хотел быть больше поп-певцом, чем рок-вокалистом»

3 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Я не пишу песни, я их эякулирую»

2 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Если вы против Кайла Риттенхауса, вы на стороне зла!»

1 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Политкорректность — это отказ от человечности»

24 ноя 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден... Что ты такое?»

22 ноя 2021 : 		 TED NUGENT: «Кайл правильно застрелил этих мародеров!»

18 ноя 2021 : 		 TED NUGENT — о словах Simmons'a: «И тебя вылечу»

15 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от TED NUGENT

28 окт 2021 : 		 TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уродца Алека Болдуина»

18 окт 2021 : 		 TED NUGENT — об охоте

12 окт 2021 : 		 TOM MORELLO — о дружбе с TED'ом NUGENT'ом

6 окт 2021 : 		 TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?»

30 сен 2021 : 		 TED NUGENT: «БэЛэМэ — террористы!»

31 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден не может подобрать слова, а если и подбирает, то это глупость»

25 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Маски не работают!»

17 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Я был рождён с правом хранить и носить оружие»

16 авг 2021 : 		 TED NUGENT предлагает 5 000 за стрелка по оленям
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TED NUGENT: «Я люблю лесбиянок — это коктейль из чудес!»



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TED NUGENT подверг критике журнал Rolling Stone за включение JOAN JETT в список "100 Greatest Guitarists":

«Итак, я только что упомянул некоторых потрясающих, легендарных гитаристов, да? Одних из лучших, которые когда-либо жили. Но когда вы видите в журнале Rolling Stone список величайших гитаристов, в нём есть Joan Jett, но нет Tommy Shaw.

Как можно составить список 100 лучших гитаристов и не включить в него Дерека Сент-Холмса? Как вы это делаете? Вы обманываете. Точно так же, как вы вводите в Зал славы рок-н-ролла Grandmaster Flash. Вы делаете это с помощью лжи. Для этого нужно быть лжецом. У тебя должно быть дерьмо вместо мозгов, и ты должен быть бездушным, безвольным м*даком, чтобы поместить туда Joan Jett... Я люблю Joan. Некоторые из моих величайших воспоминаний связаны с лесбиянками. Я люблю лесбиянок — это коктейль из чудес. Я люблю Joan Jett — "put another diamond in the jukebox, baby"; great rock and roller — но как гитарист из топ-100, но вы не включили в список Rickey Medlocke или Dave'a Amato [REO SPEEDWAGON]. Правда? Или Дика Вагнера? Дика Вагнера и THE FROST из Детройта. Или Mark'a Farner'a? Mark Farner из GRAND FUNK RAILROAD. Joan Jett в списке, но не Mark Farner? Grandmaster Flash в Зале славы рок-н-ролла, но не GRAND FUNK RAILROAD? [Смеётся].

Кстати, если Grandmaster Flash в Зале славы рок-н-ролла, а Joan Jett в списке 100 лучших гитаристов, то я "шустрик" Кейтлин Дженнер!»

TED NUGENT Blasts JOAN JETT





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

YNWA


6 янв 2022, 13:49		Вот это бомбалейло у Тэда! Особенно потешно наблюдать его бугурт на Grandmaster Flash )

Jack of Diamonds


6 янв 2022, 14:29		ну так то Grandmaster Flash охуенны, просто парень на названии зациклился

CherkKom


6 янв 2022, 16:29		Ted своими политиканскими мнениями подкумаривает !


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