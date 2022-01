сегодня



TED NUGENT : «Я люблю лесбиянок — это коктейль из чудес!»



TED NUGENT подверг критике журнал Rolling Stone за включение JOAN JETT в список "100 Greatest Guitarists":



«Итак, я только что упомянул некоторых потрясающих, легендарных гитаристов, да? Одних из лучших, которые когда-либо жили. Но когда вы видите в журнале Rolling Stone список величайших гитаристов, в нём есть Joan Jett, но нет Tommy Shaw.



Как можно составить список 100 лучших гитаристов и не включить в него Дерека Сент-Холмса? Как вы это делаете? Вы обманываете. Точно так же, как вы вводите в Зал славы рок-н-ролла Grandmaster Flash. Вы делаете это с помощью лжи. Для этого нужно быть лжецом. У тебя должно быть дерьмо вместо мозгов, и ты должен быть бездушным, безвольным м*даком, чтобы поместить туда Joan Jett... Я люблю Joan. Некоторые из моих величайших воспоминаний связаны с лесбиянками. Я люблю лесбиянок — это коктейль из чудес. Я люблю Joan Jett — "put another diamond in the jukebox, baby"; great rock and roller — но как гитарист из топ-100, но вы не включили в список Rickey Medlocke или Dave'a Amato [REO SPEEDWAGON]. Правда? Или Дика Вагнера? Дика Вагнера и THE FROST из Детройта. Или Mark'a Farner'a? Mark Farner из GRAND FUNK RAILROAD. Joan Jett в списке, но не Mark Farner? Grandmaster Flash в Зале славы рок-н-ролла, но не GRAND FUNK RAILROAD? [Смеётся].



Кстати, если Grandmaster Flash в Зале славы рок-н-ролла, а Joan Jett в списке 100 лучших гитаристов, то я "шустрик" Кейтлин Дженнер!»













