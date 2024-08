сегодня



Новая песня OCEANS OF SLUMBER



"The Given Dream", новая песня группы OCEANS OF SLUMBER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Where Gods Fear To Speak, выход которого запланирован на 13 сентября на Season Of Mist:



"Where Gods Fear To Speak"

"Run From The Light"

"Don't Come Back From Hell Empty-Handed"

"Wish"

"Poem Of Ecstasy"

"The Given Dream"

"I Will Break The Pride Of Your Will"

"Prayer"

"The Impermanence Of Fate"

"Wicked Game"







