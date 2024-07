сегодня



Кавер-версия хита Криса Айзека от OCEANS OF SLUMBER



OCEANS OF SLUMBER опубликовали собственное прочтение хита Криса Айзека "Wicked Game". Эта песня взята из альбома Where Gods Fear To Speak, выходящего 13 сентября на Season Of Mist:



"Where Gods Fear To Speak"

"Run From The Light"

"Don't Come Back From Hell Empty-Handed"

"Wish"

"Poem Of Ecstasy"

"The Given Dream"

"I Will Break The Pride Of Your Will"

"Prayer"

"The Impermanence Of Fate"

"Wicked Game" http://www.oceansofslumber.com/







