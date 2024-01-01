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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 34
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 33
*Новое видео DREAM THEATER 29
*Новое видео AVANTASIA 26
*BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!» 21
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Oceans of Slumber

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12 дек 2024 : 		 Новое видео OCEANS OF SLUMBER

13 сен 2024 : 		 Новый альбом OCEANS OF SLUMBER доступен для прослушивания

30 авг 2024 : 		 Новая песня OCEANS OF SLUMBER

29 июл 2024 : 		 Кавер-версия хита Криса Айзека от OCEANS OF SLUMBER

20 июн 2024 : 		 Новое видео OCEANS OF SLUMBER

15 апр 2024 : 		 Новое видео OCEANS OF SLUMBER

16 дек 2023 : 		 Новое видео OCEANS OF SLUMBER

16 авг 2023 : 		 OCEANS OF SLUMBER на Season Of Mist

22 июл 2022 : 		 Новое видео OCEANS OF SLUMBER

13 июл 2022 : 		 Новое видео OCEANS OF SLUMBER

16 июн 2022 : 		 Новое видео OCEANS OF SLUMBER

18 май 2022 : 		 Новое видео OCEANS OF SLUMBER

16 май 2022 : 		 Новое видео OCEANS OF SLUMBER

23 фев 2022 : 		 Новое видео OCEANS OF SLUMBER

16 дек 2020 : 		 OCEANS OF SLUMBER в акустике

7 сен 2020 : 		 Видео с с текстом от OCEANS OF SLUMBER

24 авг 2020 : 		 Новое видео OCEANS OF SLUMBER

2 авг 2020 : 		 MIKE MOSS в новом видео OCEANS OF SLUMBER

13 июл 2020 : 		 Новая песня OCEANS OF SLUMBER

6 июн 2020 : 		 Новое видео OCEANS OF SLUMBER

14 май 2020 : 		 Новое видео OCEANS OF SLUMBER

18 фев 2018 : 		 Новое видео OCEANS OF SLUMBER

3 ноя 2016 : 		 Новое видео OCEANS OF SLUMBER

30 авг 2016 : 		 Новое видео OCEANS OF SLUMBER

23 фев 2016 : 		 Новая песня OCEANS OF SLUMBER

14 фев 2016 : 		 Новая песня OCEANS OF SLUMBER
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Новое видео OCEANS OF SLUMBER



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Alone, новое видео OCEANS OF SLUMBER, доступно для просмотра ниже.






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