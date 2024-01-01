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Из PRIMUS вновь ушел барабанщик



Tim "Herb" Alexander покинул состав PRIMUS. Об этом сообщили участники коллектива. Он присоединился к группе в 1989 году и покинул ее в 1996, потом вновь присоединился к команде в 2003, вновь ушел из нее в 2010, а потом вновь вернулся в 2013.



«В четверг, 17 октября, мы получили письмо от Tim 'Herb' Alexander, в котором говорилось, что с сегодняшнего дня он больше не будет сотрудничать с PRIMUS. Для всех нас в лагере PRIMUS это стало полным шоком.



После замечательных гастролей весной и летом и потрясающих планов на будущее, мы были немного обескуражены тем, что Herb так внезапно отказался от участия. После нескольких попыток связаться с ним, его единственным ответом стало очередное письмо, в котором он заявил, что «потерял страсть к игре». Как бы ни было это разочаровывающе, мы уважаем его выбор, и это заставило нас принять несколько сложных решений.



Мы подумывали об отмене ежегодного новогоднего шоу, но после долгих разговоров Les и Ler решили переключиться на расширенную версию PRIMUS с участием участников HOLY MACKEREL и FROG BRIGADE. Это будет захватывающее специальное, одноразовое мероприятие.



Что касается будущего PRIMUS, то группа с нетерпением ждет выступления в Доминиканской Республике вместе с TOOL и другими. Danny Carey снова любезно предложил занять место за барабанами. Для «Sessanta» PRIMUS планируют найти «величайшего барабанщика на земле». Подробности будут позже...



Спасибо за поддержку и понимание!»











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