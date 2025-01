сегодня



PRIMUS отыграли новогоднее шоу с бывшим барабанщиком



PRIMUS 30 декабря в Fox Theater, Oakland, California, отыграли новогоднее шоу с бывшим барабанщиком Bryan'ом "Brain" Mantia:



THE HOLY MACKEREL



01. Holy Mackerel

02. Highball With The Devil

03. Hendershot (all three bands)



FROG BRIGADE (with Larry LaLonde)



04. Up On The Roof

05. David Makalaster

06. Riddles Are Abound Tonight (SAUSAGE cover)

07. D's Diner



PRIMUS (with Brain)



08. Restin' Bones (first time since 1997)

09. Those Damned Blue-Collar Tweekers

10. American Life

11. Fisticuffs

12. Shake Hands With Beef

13. Jerry Was A Race Car Driver



Encore:



14. Here Come The Bastards (all three bands)

15. Cosmic Highway (THE LES CLAYPOOL FROG BRIGADE song) (all three bands)











+0 -0



просмотров: 92