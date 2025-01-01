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*Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии... 106
*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 60
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 54
*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 53
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Primus

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|||| 13 янв 2025

Гитарист PRIMUS лишился дома из-за пожара



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LER LaLONDE из-за пожаров в Лос-Анджелесе лишился дома. Об этом сообщил Les Claypool:

«Вот и все, что осталось от дома моего друга, Ler Lalonde’а. Когда мать-природа встает на дыбы, она может быть жестокой. Душа болит за него и его семью».

Жена Ler, Shane, также опубликовала сообщение:

Нашего дома больше нет, как и домов всех наших друзей и соседей. Я все еще нахожусь в шоке, не совсем понимая, что произошло. На первой фотографии — видеоподтверждение, которое мы получили, что наш дом потерян. Наш дом — это второй дом, где на переднем дворе стоит дерево с апельсинами, но больше ничего нет. Остальные видео — это видео нашей эвакуации и некоторые другие видео, которыми с нами поделились. Я не знаю, что будет дальше. Но с каждым часом я осознаю все, что было потеряно. Особенно больно за картины моей бабушки, наши письма и записки, которыми мы делились, мою невероятную коллекцию книг, омг, обе мои книги Нормана Роквелла с автографом Нормана Роквелла!!!!. Я только что осознала, когда набирала этот текст!!!!

Сегодня я пошла покупать одежду, так как у меня нет ничего, кроме вещей, которые были на мне, и поняла, что у меня нет ни носков, ни обуви, ни куртки. Воспоминания, семейные реликвии, вещи, о которых я не могу и слова сказать, и даже жесткие диски, которые мы потеряли в этом хаосе. Мы потеряли все. Нелегко осознать, что у тебя ничего нет..... Это понимание все еще продолжается с каждой минутой. Я понимаю, что мы в безопасности, и да, я очень благодарна, но я пока не могу даже близко представить себе, что такое благодать, потому что я пока не могу этого осознать. Не только вещи, но и наш город, наше сообщество. У всех нас больше нет дома, района, школы, общества. Я потрясена до глубины души. 💔

Спасибо Богу и нашим друзьям, которые предоставили нам прекрасный дом для эвакуации. Вы — наши ангелы-хранители в это время. Всем моим друзьям, я вас очень люблю, мне так жаль, что это случилось». 💔




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