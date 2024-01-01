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Почему же из PRIMUS ушел барабанщик?



Tim "Herb" Alexander опубликовал сообщение, в котором объяснил причины ухода из PRIMUS:



«Я знаю, что есть много вопросов о том, почему я ушел из PRIMUS, и считаю важным поделиться своей историей — как для себя, так и для наших поклонников. Уход из PRIMUS был одним из самых сложных решений в моей жизни, но в конечном итоге все свелось к любви — к себе, своей семье и той жизни, которую я хочу создать в будущем. Я выбрал путь любви.



Что касается того, что я сказал группе о «потере страсти к игре», то я действительно так сказал. Но я также сказал: «Все эти туры оставили во мне ощущение пустоты. Мое тело постоянно болит». Этот контекст очень важен. Я также сказал им, что они заслуживают того, кто хочет быть рядом. И я говорил это серьезно. Что касается «внезапного ухода», то я полагаю, что никогда не бывает идеального времени, чтобы покинуть что-то, частью чего ты был так долго. У групп есть свои внутренние механизмы, это настоящие отношения. Иногда в них нет баланса, а иногда они просто не срабатывают.



В последние месяцы я находился в состоянии глубокого исцеления и интенсивного восстановления психического здоровья, учась противостоять проблемам, которые я носил в себе годами. В этот период одиночества я начал с новой ясностью видеть то, в чем больше не нуждаюсь, начал видеть людей и ситуации, которые не способствуют моему благополучию, и те части моей жизни, от которых мне нужно отказаться, чтобы обрести мир и стабильность.



Когда я впервые присоединился к PRIMUS, мне было 24 года. Сейчас мне почти 60, и я не только барабанщик, но и муж, и отец. Работа барабанщиком на протяжении почти четырех десятилетий наложила свой отпечаток на мое тело. Как я уже говорил, мое тело болит. Болят руки. Болит спина. Десять лет назад я перенес операцию на открытом сердце и до сих пор справляюсь с ее последствиями.



На протяжении многих лет моей жизни я спал, дышал и жил музыкой, отдавая ей все, что у меня было — и часто в ущерб своему физическому и психическому здоровью. Барабанщик - это тяжелая профессия, а в сочетании с гастролями и выступлениями она может быть изнурительной на всех уровнях. Но я люблю барабаны и всегда буду любить. Так же, как я всегда буду любить и ценить наших поклонников, музыку, которую мы сочинили, места, в которых мы побывали, и всё, чему я научился на этом пути.



Когда мы только начинали свой путь в качестве молодых музыкантов, мир был совсем другим, нежели сегодня. Не было акцента на том, как эта жизнь влияет на нас — об этом просто не говорили, — и я думаю, что из-за этого мы потеряли много замечательных музыкантов за эти годы. Я больше не чувствую необходимости скрывать тот факт, что последний год я не был счастлив и находился в темном месте в эмоциональном плане. Я отчаянно скучал по своей семье во время гастролей и чувствовал себя очень одиноким.



Мое решение покинуть группу было продиктовано глубокой потребностью поставить на первое место свое психическое и физическое здоровье. Я хочу дать своей семье присутствие и энергию, которых она заслуживает, и позаботиться о себе таким образом, чтобы я мог процветать.



Я рассматриваю эту следующую главу как позитивное начало, которое, надеюсь, вдохновит других говорить и жить своей собственной правдой, даже если это трудно. Я желаю группе дальнейших успехов, а поклонникам, которые поддерживали меня, я хочу поблагодарить вас за сострадание и добрые слова. Ваша поддержка была для меня источником силы, и хотя я закрываю эту главу, мне не терпится начать новый путь — путь, основанный на любви, уважении и здоровье».







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