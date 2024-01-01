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Новости
*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 35
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*Лидер MEGADETH заплатит бывшему менеджеру 1.4 миллиона. Но е... 11
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*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 35
*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 30
*Новая песня GRAVE DIGGER 28
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
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*

Primus

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19 ноя 2024 : 		 PRIMUS отбирают кандидатов

5 ноя 2024 : 		 Почему же из PRIMUS ушел барабанщик?

31 окт 2024 : 		 Из PRIMUS вновь ушел барабанщик

9 авг 2022 : 		 Новое видео PRIMUS

30 июн 2022 : 		 PRIMUS отменили европейские гастроли

5 апр 2022 : 		 Новая песня PRIMUS

13 фев 2021 : 		 У кого толще? Выясняют басисты PRIMUS и METALLICA

19 фев 2020 : 		 PRIMUS почтят память RUSH

7 сен 2017 : 		 Новая песня PRIMUS

11 авг 2017 : 		 Видео с текстом от PRIMUS

3 июл 2016 : 		 Барабанщик PRIMUS перенес новый сердечный приступ

27 май 2016 : 		 Новый альбом THE CLAYPOOL LENNON DELIRIUM доступен для прослушивания

3 сен 2015 : 		 Новый релиз PRIMUS выйдет в ноябре

15 авг 2014 : 		 Барабанщик TOOL поедет в тур с PRIMUS

7 апр 2013 : 		 "Sailing The Seas Of Cheese" PRIMUS выйдет в 5.1-варианте

21 авг 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома PRIMUS

18 июн 2011 : 		 PRIMUS исполнили новые песни
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|||| сегодня

PRIMUS отбирают кандидатов



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PRIMUS в настоящее время принимает заявки «из всех точек вселенной» на должность барабанщика/перкуссиониста группы. Заинтересованным на [email protected].






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