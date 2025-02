сегодня



THE DEVIL WEARS PRADA хотят выпустить альбом в этом году



В недавней беседе с вокалистом Mike Hranica был задан вопрос, чего фанатам ждать от нового материала группы:



« Думаю, Jeremy [DePoyster, гитарист/вокалист THE DEVIL WEARS PRADA] уже говорил об этом раньше, но мы не смогли бы сделать радостные песни, если бы от этого зависела наша жизнь. Так что когда неизбежно появится следующая пластинка, а у нас есть много песен, над которыми мы работаем, люди могут ожидать, что они будут такими же грустными, как и раньше, потому что даже когда мы пытаемся придать им яркости, это, похоже, совсем не похоже на THE DEVIL WEARS PRADA. Так что я не хочу говорить, что все будет по-прежнему, потому что это последнее, чего хочет любой артист, но ярче от этого точно не станет».



Что касается возможной даты выхода следующего альбома THE DEVIL WEARS PRADA, он сказал:



«Наверное, мы выпустим новую пластинку в этом году. Посмотрим. А потом, надеюсь, в следующем году мы вернемся [на гастроли] в Евросоюз, Великобританию и, да, все повторим заново. [К тому времени будет уже 21 год [для THE DEVIL WEARS PRADA], при условии, что мы не умрем. Так что поживем — увидим».







