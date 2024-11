сегодня



У THE DEVIL WEARS PRADA полно нового материала



Jeremy DePoyster в программе "Wired In The Empire" ответил на вопрос, работает ли группа над каким-то новым материалом:



«Да, определенно. Я к тому, что прошло около двух лет с тех пор, как мы выпустили [«Color Decay»]. Но мы работали над этим альбомом еще пару лет до этого. Мы очень заняты, даже слишком. Все свободное от гастролей время мы проводим в Калифорнии, арендуем несколько студий и пишем кучу материала. Так что у нас накопилась немалая коллекция. Но мы точно не будем выпускать ничего до следующего года. Я не очень хочу загромождать сет попытками выпустить новую песню и все такое. Но я бы сказал, что этот тур [осенью 2024 года по Северной Америке] и наш европейский тур [в феврале 2025 года] — это, вероятно, конец эры «Color Decay». А дальше мы будем двигаться вперед».







