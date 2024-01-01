Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 35
*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 30
*Новая песня GRAVE DIGGER 28
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
*Лидер SEPULTURA: «Давайте уважать смерть» 11
*Лидер W.A.S.P. : «Как и большинство артистов, я всю свою кар... 11
*Лидер MEGADETH заплатит бывшему менеджеру 1.4 миллиона. Но е... 11
*Басистка COAL CHAMBER не против, что её считали «секси» 10
*MICHAEL SCHENKER вновь наехал на брата 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 35
*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 30
*Новая песня GRAVE DIGGER 28
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
[= ||| все новости группы



*

The Devil Wears Prada

*



19 ноя 2024 : 		 У THE DEVIL WEARS PRADA полно нового материала

29 май 2024 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

8 мар 2024 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

27 авг 2023 : 		 Новый трек THE DEVIL WEARS PRADA

24 апр 2023 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

7 апр 2023 : 		 Новая песня THE DEVIL WEARS PRADA

17 мар 2023 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

1 фев 2023 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

14 сен 2022 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

26 июл 2022 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

7 июн 2022 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

4 фев 2022 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

30 сен 2021 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

2 июл 2021 : 		 Вокалист THE DEVIL WEARS PRADA просит помощи, чтобы подправить е... лицо

15 май 2021 : 		 Новая песня THE DEVIL WEARS PRADA

24 апр 2021 : 		 Новая песня THE DEVIL WEARS PRADA

9 апр 2021 : 		 Новый ЕР THE DEVIL WEARS PRADA выйдет весной

27 сен 2020 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

23 окт 2019 : 		 Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA

28 сен 2019 : 		 Новая песня THE DEVIL WEARS PRADA

19 сен 2019 : 		 Новая песня THE DEVIL WEARS PRADA

14 сен 2019 : 		 Новая песня THE DEVIL WEARS PRADA

25 авг 2019 : 		 Новая песня THE DEVIL WEARS PRADA

24 авг 2019 : 		 Новый альбом THE DEVIL WEARS PRADA выйдет осенью

25 сен 2018 : 		 THE DEVIL WEARS PRADA на SOLID STATE RECORDS

28 май 2018 : 		 Кавер-версия JULIEN BAKER от THE DEVIL WEARS PRADA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

У THE DEVIL WEARS PRADA полно нового материала



zoom
Jeremy DePoyster в программе "Wired In The Empire" ответил на вопрос, работает ли группа над каким-то новым материалом:

«Да, определенно. Я к тому, что прошло около двух лет с тех пор, как мы выпустили [«Color Decay»]. Но мы работали над этим альбомом еще пару лет до этого. Мы очень заняты, даже слишком. Все свободное от гастролей время мы проводим в Калифорнии, арендуем несколько студий и пишем кучу материала. Так что у нас накопилась немалая коллекция. Но мы точно не будем выпускать ничего до следующего года. Я не очень хочу загромождать сет попытками выпустить новую песню и все такое. Но я бы сказал, что этот тур [осенью 2024 года по Северной Америке] и наш европейский тур [в феврале 2025 года] — это, вероятно, конец эры «Color Decay». А дальше мы будем двигаться вперед».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 80

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом