сегодня



MURDERDOLLS могут быть только оригинальными



Несмотря на анонсы от Acey Slade'a и Eric'a Griffin'a о том, что они отметят 20-летие альбома "Beyond The Valley Of The Murderdolls" запуском сайта murderdollsofficial.com, а также проведут встречи с поклонниками 28 августа, Wednesday 13 опубликовал следующее сообщение:



«С 20-м днём рождения дебютного альбома MURDERDOLLS "Beyond The Valley Of The MURDERDOLLS", который в в 2002 году.



И в этот особенный день я не хотел бы делать это заявление, но позвольте мне прояснить... MURDERDOLLS всегда будут Джоуи Джордисоном и мной. Не существует официальных MURDERDOLLS без их основателей и авторов песен. Всё остальное рекламируется БЕЗ моего разрешения или участия.



R.I.P. Джоуи Джордисон и Бен Грейвс».







+0 -0



просмотров: 171