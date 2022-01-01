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*Новое видео BEHEMOTH 52
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 47
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 33
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 24
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 20
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Murderdolls

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23 авг 2022 : 		 MURDERDOLLS могут быть только оригинальными

17 авг 2018 : 		 MURDERDOLLS собрались вместе на один концерт

24 июл 2018 : 		 JOEY JORDISON о реюнионе MURDERDOLLS

31 май 2018 : 		 Участники MURDERDOLLS провели вместе выходные

10 май 2018 : 		 Умер бывший барабанщик MURDERDOLLS

2 фев 2017 : 		 WEDNESDAY 13: «Планов по реюниону MURDERDOLLS нет»

27 янв 2017 : 		 JOEY JORDISON не прочь сделать новый альбом MURDERDOLLS

19 фев 2016 : 		 WEDNESDAY 13 о возможности воссоединения MURDERDOLLS

13 авг 2015 : 		 MURDERDOLLS могут больше никогда не собраться

5 ноя 2013 : 		 Вокалист MURDERDOLLS не говорил с JOEY JORDISON'ом 2,5 года

4 мар 2013 : 		 Вокалист MURDERDOLLS сомневается, что у группы есть будущее

10 май 2011 : 		 Ремикс от фронтмена MURDERDOLLS

5 апр 2011 : 		 Фронтмен MURDERDOLLS помогает Японии

13 мар 2011 : 		 MURDERDOLLS отменили выступления в Японии

1 фев 2011 : 		 Joey Jordison (MURDERDOLLS) бросил гитару и ушёл со сцены в Bordeaux

30 ноя 2010 : 		 Новое видео MURDERDOLLS

13 окт 2010 : 		 Новое видео MURDERDOLLS

27 авг 2010 : 		 Новый альбом MURDERDOLLS доступен для прослушивания

2 авг 2010 : 		 Лимитированное издание MURDERDOLLS выйдет с аптечкой

16 июл 2010 : 		 Новое видео MURDERDOLLS

26 июн 2010 : 		 Обложка нового альбома MURDERDOLLS

18 июн 2010 : 		 Новая песня MURDERDOLLS

16 апр 2010 : 		 MURDERDOLLS завершили работу над новым альбомом

5 апр 2010 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE примет участие в записи нового альбома MURDERDOLLS
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MURDERDOLLS могут быть только оригинальными



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Несмотря на анонсы от Acey Slade'a и Eric'a Griffin'a о том, что они отметят 20-летие альбома "Beyond The Valley Of The Murderdolls" запуском сайта murderdollsofficial.com, а также проведут встречи с поклонниками 28 августа, Wednesday 13 опубликовал следующее сообщение:

«С 20-м днём рождения дебютного альбома MURDERDOLLS "Beyond The Valley Of The MURDERDOLLS", который в в 2002 году.

И в этот особенный день я не хотел бы делать это заявление, но позвольте мне прояснить... MURDERDOLLS всегда будут Джоуи Джордисоном и мной. Не существует официальных MURDERDOLLS без их основателей и авторов песен. Всё остальное рекламируется БЕЗ моего разрешения или участия.

R.I.P. Джоуи Джордисон и Бен Грейвс».

WEDNESDAY 13 -




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