сегодня



Бывший гитарист MURDERDOLLS ответил WEDNESDAY 13



Acey Slade отреагировал на слова WEDNESDAY 13:



«MURDERDOLLS как группы не существует. В ней нет нынешних участников, только бывшие. Нет никаких планов относительно тура, нового сингла, ничего подобного. Это плохие новости. Теперь о хороших новостях. До 2020 года стало очевидно, что никто из участников не хочет нести ответственность за сохранение наследия или за бизнес группы. Все деловые/юридические вопросы группы были заброшены. Восстановление активов заняло много времени и обошлось недёшево, как вы можете себе представить. Мне также стало известно, что приближается 20-летие альбома "Beyond..." Я связался с Warner Brothers, чтобы узнать, есть ли у них планы по переизданию, и мне сообщили, что нет. Но они также сообщили, что будут рады, если я захочу получить лицензию на альбом и все его активы. Это означает, что переиздание альбома "Beyond the Valley of the Murderdolls" официально лицензировано! А вместе с ним и все изображения, фотографии, клипы, иллюстрации, которые прилагались к альбому. Мы потратили месяцы, пытаясь найти оригинальные записи. Но, похоже, ни у кого их нет. Это также даст вам представление о том, в каком плачевном состоянии находились дела коллектива.



Я хотел бы пригласить на это торжество Jack'a, Racci, Roman'a, Jason'a, Eric'a и, конечно же, Wednesday и Dizzy. И если им когда-нибудь понадобится использовать группу в качестве платформы для своих собственных начинаний, это будет не только приветствоваться, но и поощряться, но это будет их выбор. Воссоединение участников с фанатами MURDERDOLLS и чествование наследия всех, кто его создал, — вот ради чего всё это затевается. Но больше всего я хотел бы предложить всем собраться вместе и отпраздновать выпуск этого знаменательного альбома!»















+0 -1



просмотров: 406