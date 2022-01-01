Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 25
*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 22
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 16
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 15
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 15
*Фронтмен DEICIDE — о новом материале: «В нём много прога» 11
*Новое видео JOE LYNN TURNER 10
*DAVID ELLEFSON и JEFF SCOTT SOTO выпустили новое видео 9
*OZZY OSBOURNE: «Я не хочу умирать в Америке» 9
*Жена вокалиста METALLICA сожалеет о разводе 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 25
*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 22
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 16
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 15
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 15
[= ||| все новости группы



*

Murderdolls

*



31 авг 2022 : 		 Бывший гитарист MURDERDOLLS ответил WEDNESDAY 13

31 авг 2022 : 		 WEDNESDAY 13 утверждает, что бывший гитарист MURDERDOLLS украл имя у Джоуи

23 авг 2022 : 		 MURDERDOLLS могут быть только оригинальными

17 авг 2018 : 		 MURDERDOLLS собрались вместе на один концерт

24 июл 2018 : 		 JOEY JORDISON о реюнионе MURDERDOLLS

31 май 2018 : 		 Участники MURDERDOLLS провели вместе выходные

10 май 2018 : 		 Умер бывший барабанщик MURDERDOLLS

2 фев 2017 : 		 WEDNESDAY 13: «Планов по реюниону MURDERDOLLS нет»

27 янв 2017 : 		 JOEY JORDISON не прочь сделать новый альбом MURDERDOLLS

19 фев 2016 : 		 WEDNESDAY 13 о возможности воссоединения MURDERDOLLS

13 авг 2015 : 		 MURDERDOLLS могут больше никогда не собраться

5 ноя 2013 : 		 Вокалист MURDERDOLLS не говорил с JOEY JORDISON'ом 2,5 года

4 мар 2013 : 		 Вокалист MURDERDOLLS сомневается, что у группы есть будущее

10 май 2011 : 		 Ремикс от фронтмена MURDERDOLLS

5 апр 2011 : 		 Фронтмен MURDERDOLLS помогает Японии

13 мар 2011 : 		 MURDERDOLLS отменили выступления в Японии

1 фев 2011 : 		 Joey Jordison (MURDERDOLLS) бросил гитару и ушёл со сцены в Bordeaux

30 ноя 2010 : 		 Новое видео MURDERDOLLS

13 окт 2010 : 		 Новое видео MURDERDOLLS

27 авг 2010 : 		 Новый альбом MURDERDOLLS доступен для прослушивания

2 авг 2010 : 		 Лимитированное издание MURDERDOLLS выйдет с аптечкой

16 июл 2010 : 		 Новое видео MURDERDOLLS

26 июн 2010 : 		 Обложка нового альбома MURDERDOLLS

18 июн 2010 : 		 Новая песня MURDERDOLLS

16 апр 2010 : 		 MURDERDOLLS завершили работу над новым альбомом

5 апр 2010 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE примет участие в записи нового альбома MURDERDOLLS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Бывший гитарист MURDERDOLLS ответил WEDNESDAY 13



zoom
Acey Slade отреагировал на слова WEDNESDAY 13:

«MURDERDOLLS как группы не существует. В ней нет нынешних участников, только бывшие. Нет никаких планов относительно тура, нового сингла, ничего подобного. Это плохие новости. Теперь о хороших новостях. До 2020 года стало очевидно, что никто из участников не хочет нести ответственность за сохранение наследия или за бизнес группы. Все деловые/юридические вопросы группы были заброшены. Восстановление активов заняло много времени и обошлось недёшево, как вы можете себе представить. Мне также стало известно, что приближается 20-летие альбома "Beyond..." Я связался с Warner Brothers, чтобы узнать, есть ли у них планы по переизданию, и мне сообщили, что нет. Но они также сообщили, что будут рады, если я захочу получить лицензию на альбом и все его активы. Это означает, что переиздание альбома "Beyond the Valley of the Murderdolls" официально лицензировано! А вместе с ним и все изображения, фотографии, клипы, иллюстрации, которые прилагались к альбому. Мы потратили месяцы, пытаясь найти оригинальные записи. Но, похоже, ни у кого их нет. Это также даст вам представление о том, в каком плачевном состоянии находились дела коллектива.

Я хотел бы пригласить на это торжество Jack'a, Racci, Roman'a, Jason'a, Eric'a и, конечно же, Wednesday и Dizzy. И если им когда-нибудь понадобится использовать группу в качестве платформы для своих собственных начинаний, это будет не только приветствоваться, но и поощряться, но это будет их выбор. Воссоединение участников с фанатами MURDERDOLLS и чествование наследия всех, кто его создал, — вот ради чего всё это затевается. Но больше всего я хотел бы предложить всем собраться вместе и отпраздновать выпуск этого знаменательного альбома!»








Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 406

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом