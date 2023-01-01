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*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 18
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Murderdolls

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WEDNESDAY 13 не видит себя выступающим как MURDERDOLLS



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WEDNESDAY 13 недавно анонсировал тур в честь музыки MURDERDOLLS, в котором примут участие Roman Surman и Jack Tankersley. В рамках турне будут исполняться материал из дебютного альбома 2002 года "Beyond The Valley Of The Murderdolls" и материал альбома "Women And Children Last". На вопрос о том, видит ли он себя вновь гастролирующего как MURDERDOLLS, Wednesday 13 ответил:

«Я так не думаю. Теперь, когда Джоуи больше нет, не может быть и речи о том, чтобы это повторилось. Вот почему я не хотел делать этот тур, звонить всем остальным ребятам и говорить: "Эй, давайте отложим наши разногласия в сторону и выйдем..." Без Джоуи это не MURDERDOLLS. Вот почему я хотел поехать и заявить, что я могу выступать и исполнять все эти песни, исполнять песни MURDERDOLLS...

Последние 18–20 лет я гастролировал. Когда я только начинал гастролировать как Wednesday, до того, как у меня за плечами появились мои альбомы, мне приходилось играть именно композиции MURDERDOLLS. Я только сейчас дошёл до того момента, когда смог сказать себе: "Мне не нужно играть песни MURDERDOLLS", и вот теперь я снова вернулся на 20 лет назад.

В прошлом году, когда мы провели тур и я решил, что у нас будет небольшое посвящение Джоуи [в рамках каждого концерта], а когда после концертов я разговаривал с людьми, они мне постоянно говорили: "Я так и не смог увидеть MURDERDOLLS. Я никогда не слышал эти песни вживую. Было бы очень здорово, если бы вы сделали целое шоу и сыграли эти песни". Вот тогда я и решил, что так будет лучше всего отдать дань уважения. Это музыка MURDERDOLLS. Это не попытка продолжать, как BRIDES OF DESTRUCTION, когда Nikki Sixx ушёл. Я никогда не хотел, чтобы всё это превратилось в нечто подобное.

Я уже видел в прессе, где говорилось: "Без Джоуи это не MURDERDOLLS". И я согласен с этим! Поэтому и не называю это так. Я лишь выхожу на сцену и исполняю эти песни как дань уважения, но не выступаю как группа. И если мы сможем поехать за границу, в Европу и Великобританию, мы это сделаем. Но я всё равно не собираюсь сосредотачиваться на том, чтобы заниматься этим постоянно. Всё это будет неплохо и довольно весело, своего рода маленький классный праздник. Я давно не исполнял весь этот материал, мне немножко надоело играть свои песни, так что такой перерыв аккурат то, что мне нужно».




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