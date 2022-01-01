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WEDNESDAY 13 ответил бывшему гитаристу MURDERDOLLS



WEDNESDAY 13 ответил на недавние слова Acey Slade, который ранее ответил на слова WEDNESDAY 13:



«Я немного затрагиваю эту тему — не намного больше того, что я уже сказал в Интернете. Просто жаль, что в лагере MURDERDOLLS произошла какая-то драма. И я сделал об этом заявление в Интернете, потому что хотел, чтобы люди знали, что я в этом не участвую и не одобряю происходящее.



По сути бывший участник первого состава 20 лет назад решил присвоить себе имя MURDERDOLLS за спиной Джоуи ещё до его смерти. Срок действия товарного знака истёк. Джоуи не знал об этом, так что [Acey] забрал его себе. И теперь, когда Джоуи уже нет, [Acey] продаёт атрибутику MURDERDOLLS, делает веб-сайт, бла-бла-бла, пытаясь, по сути, сделать так, чтобы история группы была связана с первым альбомом и этими ребятами, которые на самом деле были лишь туровым составом. А теперь они переиздают наш первый альбом, на котором они не сыграли ни одной ноты, и делают это без моего разрешения, не заплатив мне ни за что. Так что это пощёчина мне, это пощёчина Джоуи. И [Acey] не сказал людям правду о том, что происходит, и поэтому я сказал то, что сказал. Так что, надеюсь, это закончится как можно скорее, но я определённо не позволю ситуации развиваться так, как она развивается, без борьбы за свою победу».







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