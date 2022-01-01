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*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 16
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*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 13
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Murderdolls

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30 сен 2022 : 		 WEDNESDAY 13 ответил бывшему гитаристу MURDERDOLLS

31 авг 2022 : 		 Бывший гитарист MURDERDOLLS ответил WEDNESDAY 13

31 авг 2022 : 		 WEDNESDAY 13 утверждает, что бывший гитарист MURDERDOLLS украл имя у Джоуи

23 авг 2022 : 		 MURDERDOLLS могут быть только оригинальными

17 авг 2018 : 		 MURDERDOLLS собрались вместе на один концерт

24 июл 2018 : 		 JOEY JORDISON о реюнионе MURDERDOLLS

31 май 2018 : 		 Участники MURDERDOLLS провели вместе выходные

10 май 2018 : 		 Умер бывший барабанщик MURDERDOLLS

2 фев 2017 : 		 WEDNESDAY 13: «Планов по реюниону MURDERDOLLS нет»

27 янв 2017 : 		 JOEY JORDISON не прочь сделать новый альбом MURDERDOLLS

19 фев 2016 : 		 WEDNESDAY 13 о возможности воссоединения MURDERDOLLS

13 авг 2015 : 		 MURDERDOLLS могут больше никогда не собраться

5 ноя 2013 : 		 Вокалист MURDERDOLLS не говорил с JOEY JORDISON'ом 2,5 года

4 мар 2013 : 		 Вокалист MURDERDOLLS сомневается, что у группы есть будущее

10 май 2011 : 		 Ремикс от фронтмена MURDERDOLLS

5 апр 2011 : 		 Фронтмен MURDERDOLLS помогает Японии

13 мар 2011 : 		 MURDERDOLLS отменили выступления в Японии

1 фев 2011 : 		 Joey Jordison (MURDERDOLLS) бросил гитару и ушёл со сцены в Bordeaux

30 ноя 2010 : 		 Новое видео MURDERDOLLS

13 окт 2010 : 		 Новое видео MURDERDOLLS

27 авг 2010 : 		 Новый альбом MURDERDOLLS доступен для прослушивания

2 авг 2010 : 		 Лимитированное издание MURDERDOLLS выйдет с аптечкой

16 июл 2010 : 		 Новое видео MURDERDOLLS

26 июн 2010 : 		 Обложка нового альбома MURDERDOLLS

18 июн 2010 : 		 Новая песня MURDERDOLLS

16 апр 2010 : 		 MURDERDOLLS завершили работу над новым альбомом
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WEDNESDAY 13 ответил бывшему гитаристу MURDERDOLLS



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WEDNESDAY 13 ответил на недавние слова Acey Slade, который ранее ответил на слова WEDNESDAY 13:

«Я немного затрагиваю эту тему — не намного больше того, что я уже сказал в Интернете. Просто жаль, что в лагере MURDERDOLLS произошла какая-то драма. И я сделал об этом заявление в Интернете, потому что хотел, чтобы люди знали, что я в этом не участвую и не одобряю происходящее.

По сути бывший участник первого состава 20 лет назад решил присвоить себе имя MURDERDOLLS за спиной Джоуи ещё до его смерти. Срок действия товарного знака истёк. Джоуи не знал об этом, так что [Acey] забрал его себе. И теперь, когда Джоуи уже нет, [Acey] продаёт атрибутику MURDERDOLLS, делает веб-сайт, бла-бла-бла, пытаясь, по сути, сделать так, чтобы история группы была связана с первым альбомом и этими ребятами, которые на самом деле были лишь туровым составом. А теперь они переиздают наш первый альбом, на котором они не сыграли ни одной ноты, и делают это без моего разрешения, не заплатив мне ни за что. Так что это пощёчина мне, это пощёчина Джоуи. И [Acey] не сказал людям правду о том, что происходит, и поэтому я сказал то, что сказал. Так что, надеюсь, это закончится как можно скорее, но я определённо не позволю ситуации развиваться так, как она развивается, без борьбы за свою победу».




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