WEDNESDAY 13: «Запрещенная песня MURDERDOLLS никогда не выйдет»



WEDNESDAY 13: в интервью Metal Roos ответил на вопрос, существуют ли какие-то нереализованные треки MURDERDOLLS:



«К сожалению, песня, которая у нас есть — только одна законченная песня, которая так и не была выпущена, и она была запрещена звукозаписывающей компанией, потому что она была слишком оскорбительной. Она была оскорбительной тогда, а сейчас и того хуже. Так что она никогда не увидит свет. Как я уже сказал, это было плохо тогда, но сейчас ситуация еще хуже. И еще одна песня, которую я никогда... Я знаю, что Джоуи записывал ее, и я хотел бы услышать ее, чтобы понять, действительно ли он... Я не знаю, смогу ли я вообще понять что именно он хотел с ней сделать. Но мы заканчивали работу над "Women And Children Last". Мы с Джоуи хотели записать кавер на песню Дэвида Боуи "Five Years". Это одна из наших любимых песен, и эта песня была особенной, связывающей нас. И однажды ночью Джоуи буквально сказал: "Я иду в студию и записываю ее". И он заставил нашего звукорежиссера приехать в студию в полночь. И он сказал: "Я записываю барабаны". И он пошел в наушниках один и записал барабанные дорожки для своей версии "Five Years", в своей голове, то, что он слышал. Он записал ее, и это были только барабаны. И я не знаю — я никогда не слышал то, что получилось. Я бы хотел развить эту тему. Но я не знаю, закончена ли она. Но я знаю, что он ее записал. Интересно, готовый ли это трек, смогли бы что-то с ним сделать или нет, потому что если да, то это было бы здорово. Я просто не знаю, смогу ли я как-то интерпретировать то, что было у него в голове, потому что он в буквальном смысле играл под свой ритм, под свой собственный ритм. Так он исполнял многие композиции. Но я бы очень хотел ее услышать. В общем, к сожалению, есть только две неизданные песни, которые, как мне кажется, могут существовать — одна, которая просто скелет, и одна, которая... да».



Что касается вышеупомянутой неизданной песни MURDERDOLLS, которая была "запрещена" звукозаписывающей компанией группы, Wednesday 13 добавил:



«Это было все в шутку, но люди в наше время слишком обидчивы. И я полагаю, что это будет слишком сильным поводом повернуть ручку "отмена"».







