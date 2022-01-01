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WEDNESDAY 13 утверждает, что бывший гитарист MURDERDOLLS украл имя у Джоуи



WEDNESDAY 13 продолжает срывать покровы с ситуации в MURDERDOLLS:



«Привет всем, я хочу воспользоваться моментом, чтобы объяснить свои комментарии на этой неделе по поводу ситуации с MURDERDOLLS.



Я не имею ничего общего с тем, что бывшие участники группы празднуют 20-летие альбома. Я тоже отмечал эту годовщину в своих турах в этом году. Однако я отмечал её как Wednesday 13, а не как MURDERDOLLS.



Первый альбом вышел в 2002 году, вся музыка была написана Джоуи и мной. Единственным участником группы, который внёс свой вклад в эту запись, был Tripp [Eisen] с несколькими гитарными соло. Все остальные инструменты и вокал исполнили Джоуи и Wednesday. Мы собрали гастрольный состав после завершения записи, в который вошли Eric, Ben и Acey.



После этого группа на восемь лет взяла перерыв и вернулась в 2010 году со вторым альбомом MURDERDOLLS. В этом альбоме и гастрольном составе не было никого из участников первого альбома. Это было решение Джоуи, так как он решил, чтобы на этом альбоме работали только он и я.



Это была группа Джоуи, он пригласил меня в этот мир, и я могу делать то, что я делаю сегодня, благодаря ему и имени MURDERDOLLS, и именно в этом заключается вся эта ситуация.



Торговая марка MURDERDOLLS была утеряна. Это было известно ни Джоуи, ни мне, так как группа была неактивна, и никто не следил за этим. Однако, похоже, что Acey следил за этим, и подал заявку на торговую марку MD, чтобы получить название за нашими спинами. Acey преуспел в получении торговой марки. Он подал заявку на эту торговую марку за год до того, как я получил уведомление, и за год до смерти Джоуи. Он никогда не уведомлял Джоуи об этом, так как знал, что тот будет в ярости и не одобрит.



Я не могу расценивать это иначе, кроме как кражу имени у Джоуи. Сейчас он запускает сайты, атрибутику и наш первый альбом как Official MURDERDOLLS, вычеркивая моё имя из биографии и истории группы.



Печально, что мне пришлось вынести это на всеобщее обсуждение, но такова наша ситуация. Я не принимаю участия в этой истории, потому что я решил не вмешиваться в неё. Мне это не нравится, и я не могу за это отвечать».











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