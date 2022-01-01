Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 51
*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 24
*MEGADETH открыли тур 23
*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 22
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 16
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 15
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 14
*Фронтмен DEICIDE — о новом материале: «В нём много прога» 11
*Новое видео JOE LYNN TURNER 10
*DAVID ELLEFSON и JEFF SCOTT SOTO выпустили новое видео 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 51
*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 24
*MEGADETH открыли тур 23
*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 22
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 16
[= ||| все новости группы



*

Murderdolls

*



31 авг 2022 : 		 Бывший гитарист MURDERDOLLS ответил WEDNESDAY 13

31 авг 2022 : 		 WEDNESDAY 13 утверждает, что бывший гитарист MURDERDOLLS украл имя у Джоуи

23 авг 2022 : 		 MURDERDOLLS могут быть только оригинальными

17 авг 2018 : 		 MURDERDOLLS собрались вместе на один концерт

24 июл 2018 : 		 JOEY JORDISON о реюнионе MURDERDOLLS

31 май 2018 : 		 Участники MURDERDOLLS провели вместе выходные

10 май 2018 : 		 Умер бывший барабанщик MURDERDOLLS

2 фев 2017 : 		 WEDNESDAY 13: «Планов по реюниону MURDERDOLLS нет»

27 янв 2017 : 		 JOEY JORDISON не прочь сделать новый альбом MURDERDOLLS

19 фев 2016 : 		 WEDNESDAY 13 о возможности воссоединения MURDERDOLLS

13 авг 2015 : 		 MURDERDOLLS могут больше никогда не собраться

5 ноя 2013 : 		 Вокалист MURDERDOLLS не говорил с JOEY JORDISON'ом 2,5 года

4 мар 2013 : 		 Вокалист MURDERDOLLS сомневается, что у группы есть будущее

10 май 2011 : 		 Ремикс от фронтмена MURDERDOLLS

5 апр 2011 : 		 Фронтмен MURDERDOLLS помогает Японии

13 мар 2011 : 		 MURDERDOLLS отменили выступления в Японии

1 фев 2011 : 		 Joey Jordison (MURDERDOLLS) бросил гитару и ушёл со сцены в Bordeaux

30 ноя 2010 : 		 Новое видео MURDERDOLLS

13 окт 2010 : 		 Новое видео MURDERDOLLS

27 авг 2010 : 		 Новый альбом MURDERDOLLS доступен для прослушивания

2 авг 2010 : 		 Лимитированное издание MURDERDOLLS выйдет с аптечкой

16 июл 2010 : 		 Новое видео MURDERDOLLS

26 июн 2010 : 		 Обложка нового альбома MURDERDOLLS

18 июн 2010 : 		 Новая песня MURDERDOLLS

16 апр 2010 : 		 MURDERDOLLS завершили работу над новым альбомом

5 апр 2010 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE примет участие в записи нового альбома MURDERDOLLS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

WEDNESDAY 13 утверждает, что бывший гитарист MURDERDOLLS украл имя у Джоуи



zoom
WEDNESDAY 13 продолжает срывать покровы с ситуации в MURDERDOLLS:

«Привет всем, я хочу воспользоваться моментом, чтобы объяснить свои комментарии на этой неделе по поводу ситуации с MURDERDOLLS.

Я не имею ничего общего с тем, что бывшие участники группы празднуют 20-летие альбома. Я тоже отмечал эту годовщину в своих турах в этом году. Однако я отмечал её как Wednesday 13, а не как MURDERDOLLS.

Первый альбом вышел в 2002 году, вся музыка была написана Джоуи и мной. Единственным участником группы, который внёс свой вклад в эту запись, был Tripp [Eisen] с несколькими гитарными соло. Все остальные инструменты и вокал исполнили Джоуи и Wednesday. Мы собрали гастрольный состав после завершения записи, в который вошли Eric, Ben и Acey.

После этого группа на восемь лет взяла перерыв и вернулась в 2010 году со вторым альбомом MURDERDOLLS. В этом альбоме и гастрольном составе не было никого из участников первого альбома. Это было решение Джоуи, так как он решил, чтобы на этом альбоме работали только он и я.

Это была группа Джоуи, он пригласил меня в этот мир, и я могу делать то, что я делаю сегодня, благодаря ему и имени MURDERDOLLS, и именно в этом заключается вся эта ситуация.

Торговая марка MURDERDOLLS была утеряна. Это было известно ни Джоуи, ни мне, так как группа была неактивна, и никто не следил за этим. Однако, похоже, что Acey следил за этим, и подал заявку на торговую марку MD, чтобы получить название за нашими спинами. Acey преуспел в получении торговой марки. Он подал заявку на эту торговую марку за год до того, как я получил уведомление, и за год до смерти Джоуи. Он никогда не уведомлял Джоуи об этом, так как знал, что тот будет в ярости и не одобрит.

Я не могу расценивать это иначе, кроме как кражу имени у Джоуи. Сейчас он запускает сайты, атрибутику и наш первый альбом как Official MURDERDOLLS, вычеркивая моё имя из биографии и истории группы.

Печально, что мне пришлось вынести это на всеобщее обсуждение, но такова наша ситуация. Я не принимаю участия в этой истории, потому что я решил не вмешиваться в неё. Мне это не нравится, и я не могу за это отвечать».






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 257

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом