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WEDNESDAY 13 — о разборках по поводу MURDERDOLLS: «Всё дело в $$$»



WEDNESDAY 13 в рамках недавней беседы вновь поднял тему захвата имени MURDERDOLLS:



«Я не думаю, что люди понимают все детали и почему это так расстраивает и беспокоит меня.



Мой дружбан Джоуи Джордисон, который скончался в прошлом году, MURDERDOLLS — это его группа, которую он создал вместе со мной; он пригласил меня стать частью этого коллектива. Другие парни, участвовавшие в этой группе, были гастролирующими музыкантами... Но основными двумя парнями, которые писали музыку, были он и я.



Джоуи, как мы все знаем, скончался в прошлом году, но до этого у Джоуи были проблемы со здоровьем — он ходил с тростью; он не мог играть на барабанах. И этот парень появился, пока Джоуи был болен, и украл у него имя, прикрывшись им, за полтора года до его смерти. И его намерением было ограбить группу и украсть её имя, независимо от того, одобряли ли это Джоуи или я. Но Джоуи умер, и теперь он всем говорит: "Я сделал это ради Джоуи. Я присвоил себе имя ради Джоуи. Я хотел сохранить наследие Джоуи". Это грёбаная ложь. Этот парень — вор. И я проведу остаток своих дней, сражаясь с ним по этому поводу. А этот парень может отвалить».



На вопрос о том, что все события исключительно ради бабла, WEDNESDAY 13 ответил:



«Естественно, на 146 %. Этот парень мне и сказал об этом в открытую, что дело только в бабках».















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