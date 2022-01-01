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*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 14
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 13
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
*Бывший барабанщик SEPULTURA гордится альбомом "Roots" 11
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Murderdolls

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14 окт 2022 : 		 WEDNESDAY 13 — о разборках по поводу MURDERDOLLS: «Всё дело в $$$»

30 сен 2022 : 		 WEDNESDAY 13 ответил бывшему гитаристу MURDERDOLLS

31 авг 2022 : 		 Бывший гитарист MURDERDOLLS ответил WEDNESDAY 13

31 авг 2022 : 		 WEDNESDAY 13 утверждает, что бывший гитарист MURDERDOLLS украл имя у Джоуи

23 авг 2022 : 		 MURDERDOLLS могут быть только оригинальными

17 авг 2018 : 		 MURDERDOLLS собрались вместе на один концерт

24 июл 2018 : 		 JOEY JORDISON о реюнионе MURDERDOLLS

31 май 2018 : 		 Участники MURDERDOLLS провели вместе выходные

10 май 2018 : 		 Умер бывший барабанщик MURDERDOLLS

2 фев 2017 : 		 WEDNESDAY 13: «Планов по реюниону MURDERDOLLS нет»

27 янв 2017 : 		 JOEY JORDISON не прочь сделать новый альбом MURDERDOLLS

19 фев 2016 : 		 WEDNESDAY 13 о возможности воссоединения MURDERDOLLS

13 авг 2015 : 		 MURDERDOLLS могут больше никогда не собраться

5 ноя 2013 : 		 Вокалист MURDERDOLLS не говорил с JOEY JORDISON'ом 2,5 года

4 мар 2013 : 		 Вокалист MURDERDOLLS сомневается, что у группы есть будущее

10 май 2011 : 		 Ремикс от фронтмена MURDERDOLLS

5 апр 2011 : 		 Фронтмен MURDERDOLLS помогает Японии

13 мар 2011 : 		 MURDERDOLLS отменили выступления в Японии

1 фев 2011 : 		 Joey Jordison (MURDERDOLLS) бросил гитару и ушёл со сцены в Bordeaux

30 ноя 2010 : 		 Новое видео MURDERDOLLS

13 окт 2010 : 		 Новое видео MURDERDOLLS

27 авг 2010 : 		 Новый альбом MURDERDOLLS доступен для прослушивания

2 авг 2010 : 		 Лимитированное издание MURDERDOLLS выйдет с аптечкой

16 июл 2010 : 		 Новое видео MURDERDOLLS

26 июн 2010 : 		 Обложка нового альбома MURDERDOLLS

18 июн 2010 : 		 Новая песня MURDERDOLLS
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WEDNESDAY 13 — о разборках по поводу MURDERDOLLS: «Всё дело в $$$»



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WEDNESDAY 13 в рамках недавней беседы вновь поднял тему захвата имени MURDERDOLLS:

«Я не думаю, что люди понимают все детали и почему это так расстраивает и беспокоит меня.

Мой дружбан Джоуи Джордисон, который скончался в прошлом году, MURDERDOLLS — это его группа, которую он создал вместе со мной; он пригласил меня стать частью этого коллектива. Другие парни, участвовавшие в этой группе, были гастролирующими музыкантами... Но основными двумя парнями, которые писали музыку, были он и я.

Джоуи, как мы все знаем, скончался в прошлом году, но до этого у Джоуи были проблемы со здоровьем — он ходил с тростью; он не мог играть на барабанах. И этот парень появился, пока Джоуи был болен, и украл у него имя, прикрывшись им, за полтора года до его смерти. И его намерением было ограбить группу и украсть её имя, независимо от того, одобряли ли это Джоуи или я. Но Джоуи умер, и теперь он всем говорит: "Я сделал это ради Джоуи. Я присвоил себе имя ради Джоуи. Я хотел сохранить наследие Джоуи". Это грёбаная ложь. Этот парень — вор. И я проведу остаток своих дней, сражаясь с ним по этому поводу. А этот парень может отвалить».

На вопрос о том, что все события исключительно ради бабла, WEDNESDAY 13 ответил:

«Естественно, на 146 %. Этот парень мне и сказал об этом в открытую, что дело только в бабках».








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