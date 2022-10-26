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*JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON 28
*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 24
*ACCEPT выступили без вокалиста 19
*Участники PARADISE LOST в HOST 17
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 16
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Музыканты JUDAS PRIEST, PANTERA и RAINBOW в ELEGANT WEAPONS



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Группа ELEGANT WEAPONS, в состав которой вошли Richie Faulkner (JUDAS PRIEST), Rex Brown (PANTERA, DOWN), Scott Travis (JUDAS PRIEST) и Ronnie Romero (RAINBOW, MSG), выпустит дебютную пластинку, получившую название "Horns For A Halo", весной 2023 года на Nuclear Blast Records. Продюсером материала был Andy Sneap. По словам гитариста группы, музыка нового коллектива представляет «микс из Jimi Hendrix, PRIEST, [BLACK] SABBATH, Ozzy [Osbourne] и BLACK LABEL SOCIETY».




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26 окт 2022
S
Sw0Rn
Надеюсь будет нормуль

просмотров: 376

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