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Музыканты JUDAS PRIEST, PANTERA и RAINBOW в ELEGANT WEAPONS



Группа ELEGANT WEAPONS, в состав которой вошли Richie Faulkner (JUDAS PRIEST), Rex Brown (PANTERA, DOWN), Scott Travis (JUDAS PRIEST) и Ronnie Romero (RAINBOW, MSG), выпустит дебютную пластинку, получившую название "Horns For A Halo", весной 2023 года на Nuclear Blast Records. Продюсером материала был Andy Sneap. По словам гитариста группы, музыка нового коллектива представляет «микс из Jimi Hendrix, PRIEST, [BLACK] SABBATH, Ozzy [Osbourne] и BLACK LABEL SOCIETY».







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