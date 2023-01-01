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Вокалист RAINBOW — об ELEGANT WEAPONS: «Люди будут очень удивлены тем, что услышат»



В новом интервью с Питом Пардо из Sea Of Tranquility вокалист Ronnie Romero (RAINBOW, MSG) рассказал об ELEGANT WEAPONS — новом совместном проекте с гитаристом Richie Faulkner'ом (JUDAS PRIEST):



«Richie предложил мне это пару лет назад. Он позвонил мне и сказал: "Слушай..." Если я правильно помню, у него уже был записан альбом, но он сказал мне тогда: "Мы чувствуем, что это не подходит для того вокалиста, который у нас есть. Поэтому мы хотим попробовать с другим певцом". Я записал песню, и она им понравилась. В итоге мы стали работать вместе. Мы планируем выпустить альбом где-то в мае — этим будет заниматься Nuclear Blast. А потом мы собираемся провести несколько летних фестивалей по всей Европе. Затем, возможно, мы отправимся в турне, если всё будет в порядке. И, возможно, мы запишем второй альбом, а там посмотрим».



Romero заявил, что ELEGANT WEAPONS — очень крепкий проект, и добавил:



«Это не одноразовая работа. И мы делаем это не из-за контракта, который нам нужно выполнить. Это потому, что мы действительно хотим сделать это вместе. Richie — классный парень, мы друзья. И остальные ребята тоже. Andy Sneap, который занимался продакшном, тоже классный парень. И мы хотим посмотреть, что получится с группой, потому что мы думаем, что люди будут очень удивлены тем, что они услышат в музыкальном плане. Это совсем не похоже на то, чем я и Ричи занимались последние несколько лет. Это нечто другое. И я думаю, что людям это понравится. Так что посмотрим, что получится. И от этого и будем отталкиваться».







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