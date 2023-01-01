2 июл 2023



RICHIE FAULKNER заявил, что будет заниматься ELEGANT WEAPONS после завершения деятельности JUDAS PRIEST



В новом интервью для Metal Global гитарист JUDAS PRIEST Richie Faulkner рассказал о вероятности выпуска второго альбома своего проекта ELEGANT WEAPONS, в котором также участвует вокалист Ronnie Romero (RAINBOW, MSG):



«Мы уже начали работу. Мы записали барабаны для второй пластинки. Мы собрались вместе в марте, кажется, этого года, я не уверен точно. Мы собрались в студии и играли вместе, чтобы записать барабаны. Так что начало положено».



На вопрос о том, когда выйдет второй альбом ELEGANT WEAPONS, Faulkner ответил:



«Я не знаю. Может быть, в следующем году. Раньше группы выпускали по пластинке каждый год, иногда по две за год. Мы уже не работаем по такому циклу. Но идеи для песен есть. Мы собрались все вместе и подумали, почему бы не начать работу хотя бы над барабанами. У нас есть барабаны, есть гитары, так почему бы не начать процесс?



Для меня было очень важно, когда я создавал группу... Это была группа, которая создавалась не для выпуска только одной пластинки. Это была группа, которая будет играть вживую и запишет — надеюсь — несколько пластинок, будет расти и развиваться, двигаясь в будущее. Так что следующая пластинка — часть этого процесса».







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