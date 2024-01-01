сегодня



У ELEGANT WEAPONS есть половина альбома



Гитарист ELEGANT WEAPONS Richie Faulkner в недавнем интервью рассказал о том, что у группы уже есть новый материал:



«Ronnie потрясающий. Опять же, он один из тех парней, которые не только поют, но и являются фронтменами. Он выступает в роли фронтмена группы. Есть много людей, которых я знаю, у них отличные голоса, но для того, чтобы выполнять эту работу, нужен фронтмен, человек на переднем плане. Так что Ронни определённо справляется с этой задачей.



В прошлом году мы дали несколько концертов в Европе, это было очень круто! Мы дали несколько концертов с PANTERA, это тоже было круто. Можете себе представить, каково выступать перед ними. У нас есть вторая пластинка, которая уже наполовину готова — бас, гитары и барабаны. Когда у нас будет немного свободного времени после тура JUDAS PRIEST, мы пригласим Ronnie и посмотрим, сможем ли мы записать песни с ним. А потом мы будем ждать окончания альбомного цикла JUDAS PRIEST, куда бы ни привёл нас этот тур. Когда он закончится и мы найдём возможность выпустить вторую пластинку, мы это сделаем.



Вот в чём дело. Речь шла не об одной пластинке, записанной во время COVID, а о группе, которая продолжает жить. У каждого из нас, конечно, есть свои дела — JUDAS PRIEST, ACCEPT, у Ronnie свои дела, но мы хотели, чтобы это была настоящая группа с несколькими альбомами, выступающая с концертами, что мы и сделали. Просто когда JUDAS PRIEST, ACCEPT, URIAH HEEP закончат туры, когда мы найдём промежуток между ними, тогда мы и рассмотрим возможность выпуска второй пластинки. Так что об этом тоже интересно подумать».







+1 -0



просмотров: 64

